Noruega confirma fim de operação na Argélia

O Ministério das Relações Exteriores da Noruega "recebeu a confirmação de que a operação militar em Ain Amenas chegou ao fim", disse Kjetil Elsebutangen, porta-voz da pasta. Ele disse que o ministério tem uma "série de informações" sobre o resultado da operação, mas afirmou que a pasta não vai divulgá-las ainda. "Vamos falar sobre esse assunto mais tarde em entrevista à imprensa com o primeiro-ministro e o chanceler."

O ministro da Defesa do Reino Unido, Philip Hammond, disse que parece que a crise dos reféns na Argélia chegou ao fim e resultou em mais perdas de vidas. Ele classificou as perdas de vidas como "terríveis" e "inaceitáveis". Hammond afirmou que "os terroristas têm toda a responsabilidade pelo que ocorreu". O ministro deu as declarações no início de uma entrevista à imprensa com o secretário de Defesa americano, Leon Panetta.

De acordo com a agência de notícias estatal da Argélia, forças especiais atacaram neste sábado o complexo de gás natural, no deserto do Saara, em uma "tentativa final" de encerrar a crise dos reféns, que já dura quatro dias. As informações são da Dow Jones e Associated Press.