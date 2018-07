Noruega divulga mais 13 nomes de vítimas de ataques A polícia da Noruega divulgou mais 13 nomes de vítimas que morreram nos dois ataques da sexta-feira. A lista divulgada nesta quarta-feira inclui pessoas mortas no ataque no centro de Oslo e no tiroteio na ilha de Utoya, 40 quilômetros ao norte da capital.