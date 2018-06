Noruega diz que ameaça terrorista no país é 'provável'

Os extremistas islâmicos pediram para que militantes realizem atentados terroristas em países que apoiam a coalizão liderada contra o grupo no Iraque e na Síria. Com o anúncio da Noruega de que irá apoiar a campanha militar com 120 soldados, o país se torna mais vulnerável a possíveis ataques do tipo.

Apesar da preocupação da agência de inteligência do país, o nível de ameaça terrorista está menor que na comparação com julho, quando havia risco "concreto" de ameaças. Fonte: Associated Press.