NORUEGA PODE DESTRUIR ARMAS DA SÍRIA A Noruega foi chamada para ajudar a destruir o arsenal químico da Síria como parte dos esforços da Organização das Nações Unidas (ONU) de livrar o país de armas de destruição em massa, segundo reportagem deste sábado no site do canal público de TV norueguês NRK. Tanto oficiais dos Estados Unidos como da Rússia se aproximaram do governo da Noruega por meio de pedidos verbais de ajuda.