Dois outros funcionários da Statoil continuam desaparecidos desde o ataque ocorrido em 16 de janeiro em duas fábricas no Sahara. Uma organização afiliada da Al-Qaeda assumiu responsabilidade pelo ataque.

As autoridades da Argélia afirmaram que pelo menos 37 pessoas foram feitas reféns e 29 militantes morreram no ataque. Cinco pessoas ainda estão desaparecidas. As informações são da Associated Press.