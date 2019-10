Nos 70 anos da Revolução Chinesa, país retoma o culto à personalidade

A República Popular da China chega nesta terça-feira, 1º de outubro, aos 70 anos, superando em longevidade a União Soviética, que desmoronou aos 69 anos, e rivalizando com os Estados Unidos em busca do domínio global.

Para comemorar o feito, o país realizou a maior parada militar de sua história, na Praça Tiananmen, com 15 mil soldados e marinheiros, 160 caças, bombardeiros e outras aeronaves e 580 tanques e outras armas - algumas nunca vistas em público, segundo, comandantes militares.

Após comandar a Longa Marcha, entre 1934 e 1935, quando o exército revolucionário comunista liderado por ele rompe um cerco militar imposto pelo regime do Kuomintang, partido nacionalista comandado por Chiang Kai Shek, Mao conduziu o PC à vitória sobre os nacionalistas.

m 1º de outubro de 1949, Mao Tsé-Tung estava na Praça Tiananmen, instando um Estado semi-feudal, devastado pela guerra, a uma nova era com um discurso de fundação e um desfile simplório que reunia apenas 17 aviões.

O desfile desta semana, em contraste, contará com o míssil nuclear intercontinental de maior alcance do mundo e um drone espião supersônico - os troféus de uma superpotência autoritária crescente e próspera, com uma classe média forte de 400 milhões de pessoas.

Só um desfile desta magnitude seria suficiente para enaltecer o crescente culto à personalidade do atual líder do Partido Comunista, o presidente Xi Jinping, considerado o maior líder chinês desde Mao Tsé-Tung.

A ascensão do novo príncipe do PC chinês

Em sete anos no cargo, Xi consolidou com sucesso seu poder expurgando rivais, esmagando dissidentes e removendo os limites constitucionais de seu poder. Ele fez do partido o árbitro de todos os aspectos da vida chinesa e instou uma maior pureza ideológica a cingir a nação pelo que ele descreve repetidamente como uma grande e contínua luta.

Ele tem procurado acumular um poder tão grande quanto qualquer líder desde o presidente Mao, e até, para consternação de alguns críticos, presume-se colocar-se ao lado de Mao no panteão dos líderes comunistas da China.

“Xi começa a enfrentar o que o bloco soviético enfrentou na década de 1980: falta de crença nos valores professados ​​do partido diante de contradições óbvias e corrupção”, disse Timothy Cheek, professor de história chinesa na Universidade de Colúmbia.

Segundo ele, a China prosperou de maneiras que a União Soviética não conseguiu, principalmente porque conseguiu uma transição para um tipo de capitalismo de livre mercado que ofereceu a milhões de chineses uma maior prosperidade material.

“Agora ele e o Partido vão enfrentar o maior desafio que poderiam: o crescimento da China diminuiu para o ponto mais fraco em décadas, a guerra comercial afunda a economia e os consumidores se afligem”, diz Timothy Cheek. “A falta de democracia é o menor dos problemas, é a perspectiva de uma crise econômica que ameaça Xi.”

Aos 70 anos, o Partido Comunista da China se tornou o segundo maior partido da história a ficar tanto tempo no poder, atrás apenas do seu vizinho, a Coreia do Norte, que está um ano a mais no controle.

Economia preocupa líder chinês

Em janeiro, Xi convocou ministros e chefes provinciais para Pequim para avisar que "grandes riscos se avizinham” e que seu "governo de longo prazo" não é garantido. O discurso ocorreu no mesmo dia em que a China registrou seu menor crescimento econômico anual desde 1990.

Em maio, no aniversário do centenário de uma revolta liderada por estudantes comunistas, Xi enfatizou a legitimidade e o papel central do partido na transformação da China em uma superpotência em ascensão.

Para Xi Jinping, o aniversário chegou em um momento oportuno: é a chance de aproveitar as realizações do partido em um momento de crescente tensão, especialmente em consequência da pressão econômica da guerra comercial com os Estados Unidos.

"A república é construída por cada tijolo e ladrilho como este", disse Xi na quarta-feira, depois de pegar um trem expresso a 40 quilômetros ao sul do centro de Pequim para inaugurar o novo aeroporto internacional, um dos megaprojetos que a China construiu como uma afirmação de sua grandeza política e econômica.

Os principais riscos à China incluem a guerra comercial iniciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump, com medidas como sanções impostas à Huawei Technologies Co. - que a China vê como destinadas a impedir seu crescimento e progresso tecnológico.

O vice-primeiro-ministro chinês Liu He, o representante comercial dos EUA Robert Lighthizer e o secretário do Tesouro Steven Mnuchin devem se reunir dias após as comemorações, já que as tensões afetam as duas economias.

Ao mesmo tempo, os protestos de meses de Hong Kong contra a crescente influência da China abalaram a cidade e começaram a ameaçar seu importante status comercial. Eles também aumentaram o sentimento pró-independência em Taiwan.

Um desfile que projeta a imagem

Naquela época, a guerra civil contra os nacionalistas ainda ocorria e o Partido Comunista tinha poucos recursos para governar um país tão grande e pobre e devastado pela guerra.

Em uma famosa anedota repetida por autoridades e meios de comunicação estatais na semana passada, algumas das 17 aeronaves que participaram do primeiro desfile voaram pela Praça da Paz Celestial duas vezes - para fazer a força aérea parecer maior do que realmente era.

Um desfile militar era realizado a cada Dia Nacional de 1949 a 1959, mas a tradição desapareceu durante os anos mais sombrios de Mao, que incluíam a Grande Fome e a Revolução Cultural. Foi retomado em 1984, supervisionado por Deng Xiaoping, o líder que iniciou as reformas que abriram a economia da China.

"Desfiles e celebrações do Dia Nacional são cuidadosamente projetados para comunicar a auto-imagem que o regime deseja que o povo chinês e o mundo vejam", disse ao New York Times Susan Shirk, especialista em China na Universidade da Califórnia, que estava na arquibancadas na Praça Tiananmen durante o 35º aniversário.

O partido então queria promover políticas capitalistas para uma geração criada sob as estruturas comunistas, de modo que o desfile exibia faixas com slogans como “Time Is Money” e prometendo confortos materiais. Um carro alegórico carregava um frango de 6 metros de altura, outro um refrigerador abastecido com cerveja gelada.

"Hoje", acrescentou Shirk, "a China se tornou mais um estado de segurança nacional".

Em 1989, o massacre de Tianamen

O 40º aniversário caiu apenas alguns meses após o massacre que derrubou o movimento democrático liderado por estudantes na Praça da Paz Celestial em 4 de junho de 1989. O desfile continuou, mas sem o equipamento militar, “aparentemente porque os moradores de Pequim haviam visto armas suficientes nos últimos meses”, escreveu o correspondente do New York Times na época, Nicholas Kristof.

Pesquisadores que vasculharam fotos de satélite de áreas de preparação perto de Pequim avistaram um drone hipersônico e um novo míssil balístico intercontinental móvel, o DF-41, capaz de lançar várias ogivas nucleares em qualquer cidade dos Estados Unidos.

O desfile mostrará um exército que, segundo analistas militares estrangeiros, é mais capaz, mais integrado e melhor equipado do que em qualquer ponto da história chinesa.

"Nos últimos 70 anos, o desenvolvimento e o crescimento das forças armadas chinesas estão aí para todos verem", disse o porta-voz do Ministério da Defesa, coronel Wu Qian, quando perguntado se a exibição de armas deveria enviar uma mensagem para possíveis adversários. "Não temos a intenção nem a necessidade de flexionar os músculos através de desfiles militares".