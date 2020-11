Nos EUA, 90 milhões já votaram, 65% do total registrado em 2016

Faltando só três dias de campanha presidencial nos Estados Unidos, pelo menos 90,6 milhões de americanos já votaram. Os números representam uma participação histórica precoce que ressalta o desejo intenso dos eleitores de serem ouvidos, apesar dos desafios de votação causados pela pandemia do coronavírus. A participação representa cerca de 65% dos 139 milhões de votos registrados em 2016.

Neste sábado, os dois candidatos focaram suas campanhas em Estados-pêndulo, aqueles que não têm um perfil definido de voto e costumam ser decisivos para o resultado final. O presidente Donald Trump fez campanha na Pensilvânia, onde minimizou a pandemia e criticou a contagem de votos. Já o democrata Joe Biden foi ao Michigan com o ex-presidente Barack Obama, onde afirmaram que essa é a eleição "mais importante das nossas vidas".

Pela primeira vez na história, a maioria das cédulas será colocada antes do dia da eleição. O comparecimento antecipado coloca o país em um ritmo recorde de participação eleitoral sem precedentes em mais de um século e, se o índice atual se mantiver, mais de 100 milhões de votos terão sido depositados antes da terça-feira.

Os democratas tiveram uma vantagem na votação antecipada, mas essa lacuna diminuiu em alguns Estados-chave nos últimos dias, incluindo na Flórida, Carolina do Norte e Geórgia, de acordo com dados do U.S. Elections Project, um rastreador não partidário de votação antecipada. O presidente Trump estimulou seus eleitores a votarem no dia da eleição e sua campanha espera que seus apoiadores prestem atenção e apareçam com força total para preencher essa lacuna.

Os Estados Unidos têm cerca de 240 milhões de pessoas aptas a votar. Na eleição passada, 55% de fato votaram, o que representa 139 milhões.

À medida que a ansiedade se intensifica antes do dia da eleição, os funcionários eleitorais se preparam para um conflito potencial nos locais de votação. No sábado, uma marcha organizada para encorajar o voto e em apoio à vida dos negros ocasionou várias prisões na Carolina do Norte.

O comparecimento recorde chocou funcionários eleitorais e agentes de campanha da mesma forma, e abalou as expectativas das campanhas presidenciais de quais Estados seriam fundamentais em seu caminho para a vitória. O Texas, por exemplo, liderou o país nas votações antecipadas e já ultrapassou sua participação em 2016; o número de votos lançados lá até agora tornou o Estado competitivo pela primeira vez em décadas.

Como o período de votação antecipada chega ao fim na maioria dos Estados na segunda-feira, alguns eleitores tomaram medidas extraordinárias para garantir que possam votar mais cedo, incluindo horas de espera na fila e viagens pelo país para evitar problemas com a entrega de correspondência.

Sua demanda esmagadora de votar antecipadamente ocorre apesar dos ataques do presidente à integridade da votação por correspondência, e os picos de casos positivos de coronavírus exacerbaram a ansiedade dos eleitores sobre a potencial exposição em locais de votação ocupados na terça.