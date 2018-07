Nos EUA, menino de 7 anos dirige 30 km para ver o pai

O incidente ocorreu na manhã de segunda-feira. Por volta das 10h15 (horário local), a polícia foi informada que uma criança dirigia um carro em alta velocidade e saiu em sua busca. O menino estava na casa da mãe, em uma área rural situada 180 quilômetros ao norte de Detroit. Ela havia trabalhado no turno da noite e aparentemente dormia quando o filho pegou as chaves do carro e tentou ir até a casa do pai, situada numa cidade próxima.

As autoridades locais têm planos de investigar como uma criança tão nova aprendeu a dirigir, já que o menino percorreu uma distância relativamente longa e manteve o controle do veículo mesmo a 80 quilômetros por hora.

Learman disse já ter visto motoristas com menos de 15 anos antes, mas nunca uma criança tão nova. "Simplesmente estou feliz por nem ele nem mais ninguém ter ficado ferido. Partindo do princípio que uma criança de sete anos não conhece as leis de trânsito, fico imaginando quantos semáforos e outros sinais para parar ele atravessou sem saber", declarou. As informações são da Associated Press.