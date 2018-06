Nos EUA, premiê recebe garantias de Obama Os EUA reforçaram ontem seu apoio político e militar ao Japão durante encontro do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, com o presidente Barack Obama, em Washington. "Alcançamos um acordo total (sobre uma aliança na Ásia)", afirmou o premiê momentos após deixar o Salão Oval da Casa Branca. Com Obama, os EUA expandiram sua presença estratégica na Ásia de olho na rápida ascensão da China. Desde a derrota do império japonês, em 1945, Washington é o fiador da segurança de Tóquio.