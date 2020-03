Nos EUA, quem nega os riscos do coronavírus alega que mídia promove 'histeria'

WELLSVILLE, KANSAS - Aqui no nordeste do Kansas, em uma pequena cidade em meio a fazendas e ranchos, um trabalhador do Walmart chamado Brandon Crist estava cada vez mais frustrado com o pânico que aterrorizava o público americano. Ele não entendia a necessidade de bloqueios, fechamento de escolas, limitação de reuniões públicas e fechamento de bares e restaurantes, alterando quase todas as facetas da vida.

Como sempre, Crist encontrou um meme online que traduzia como se sentia e o publicou em sua página no Facebook. "Alguém conhece uma pessoa que tenha coronavírus? Não, apenas ouvimos falar delas, mas realmente conhecê-las...", dizia o meme em negrito, com letras brancas sobre fundo azul. "Estatisticamente, nenhum de nós está doente. Mesmo assim os shows foram cancelados, assim como os torneios e as escolas estão completamente fechadas. Isso por um medo irracional. Se você ainda não ficou com medo do poder da mídia, deve começar a tê-lo agora. Ela está exercendo seu poder para fazer com que os Estados Unidos parem."

O post ressoou entre os amigos de Crist aqui em Wellsville e fora da cidade, muitos dos quais estão igualmente frustrados com o caos causado pela pandemia em suas vidas diárias. "Amém!”, escreveram em um comentário. "Não estou mudando nada do que faço. Isso tudo é besteira", disse outro. Um capitão de um corpo de bombeiros das proximidades, Dustin Donovan, curtiu a mensagem e acrescentou um meme com informações falsas.

Mesmo após o presidente Donald Trump pedir aos americanos que ficassem em casa e convocar o país a se unir no combate ao "inimigo invisível" conhecido como Covid-19, ainda existe aqueles que duvidam do vírus como Donovan e Crist. Eles dizem que os relatos de mais de 200 mil doentes e 9 mil mortos em todo o mundo são um uma farsa.

Os legisladores republicanos continuam se gabando dos jantares, algumas praias continuam lotadas e a estrela de Hollywood Vanessa Hudgens foi forçada a pedir desculpas por reclamar no Instagram de que "as pessoas vão morrer, o que é terrível, mas inevitável?"

Normalidade

As pessoas que não acreditam no vírus prometem continuar suas atividades diárias com o mínimo de alterações, convencidas de que a reação sem precedentes ao vírus não passa de uma trama da mídia ou dos liberais que querem tirar Trump do poder. O Pew Research Center divulgou uma pesquisa na quarta-feira que constatou que 62% dos adultos dizem que a mídia está exagerando sobre o risco do vírus.

"Eu não sinto a necessidade de entrar em pânico", disse Crist, de 47 anos. "Se você não tiver febre, ficará bem. Se tiver febre, cuide dela. Não estamos doentes, não precisamos que todos fiquem em casa ".

Ele não estava preocupado com sua família ou seus parentes mais velhos - "estamos todos saudáveis - e prosseguiu com os planos de tirar férias no Arizona, onde planeja visitar a família e ir a restaurantes como sempre. A única chatice, disse ele, é que algumas partes do Grand Canyon estão fechadas.

O domingo se desenrolou com relativa normalidade na pequena cidade de Wellsville, com seus 1.809 habitantes, mesmo quando as autoridades do condado de Franklin declararam "estado de calamidade local" e fecharam as escolas até 30 de março. Os restaurantes estavam abertos e o estacionamento da loja de ferragens estava cheio. Uma loja da cadeia Dollar General nos arredores manteve os negócios firmes, e tinha apenas um único rolo de papel higiênico nas prateleiras.

Os serviços prosseguiram conforme programado na Igreja Batista de Wellsville, embora o pastor Bill Hendricks esteja tentando programar os cultos e reuniões online. O álcool gel foi disponibilizado nas mesas ao fundo e os residentes tentaram tocar os cotovelos uns dos outros em vez de se cumprimentarem com abraços.

Em seu sermão, Hendricks disse que tinha apenas uma mensagem para seu rebanho neste dia - desligue a televisão. "O que está sendo dito repetidamente", disse ele, "está alimentando o medo".

Alguns dos que estavam na igreja disseram que sua saúde estava nas mãos de Deus. "Só precisamos confiar no Senhor para resolver isso", disse Ted Buckley, de 73 anos, vendedor aposentado. "Não conheço ninguém pessoalmente com coronavírus. Não devemos entrar em pânico por causa do que ouvimos, mas preferencialmente ao que vemos e testemunhamos."

Ele estava distribuindo pequenos cartões que diziam "C.O.V.I.D. 19" com o acrônimo "Cristo está acima dos vírus e doenças infecciosas" (Christ Over Viruses & Infectious Diseases, em inglês) e um verso reconfortante da Bíblia.

Guerra biológica

Outro frequentador da igreja, Robert Cramer, de 84 anos, professor de química aposentado, disse que gostaria de saber como o vírus "saiu da China", porque, pelo que viu de um "especialista chinês no YouTube", ele se originou em um laboratório de guerra biológica no país para uso nos açougues. Especialistas descartaram esse boato e o classificaram como mais uma farsa.

"Acho que exageramos nessa coisa sobre a ameaça", disse ele. "Sou uma pessoa idosa e seria o principal candidato para contrair a doença e sofrer com ela. Só me pergunto quanto disso está sendo feito porque eles querem prejudicar nosso presidente. Tivemos três anos de críticas constantes." Se alguém matasse um ganso na Groenlândia fora da temporada, culpariam Trump ".

E ele não é o único a pensar assim. Uma moradora de Wellsville, gerente de produtos e mãe de um filho que agora vive em outro estado, falou sob condição de anonimato por temer que sua família fosse alvo de vingança.

"É uma histeria em massa causada pela mídia liberal", disse ela. "Eles querem derrubar Trump e nossa economia".

Ela foi com a família para uma sessão do filme Dois Irmãos: Uma jornada fantástica neste fim de semana e tinha planos de sair com o marido na quinta-feira - presumindo que o restaurante de comida espanhola em sua comunidade ainda estivesse aberto. "Eu não vou ficar confinada", prometeu.

O gerente de banco de uma cidade próxima, George McCrary, de 53 anos, disse que a mídia estava diminuindo o número de notícias positivas durante a crise porque não é "o que vende", afirmou.

McCrary continuou seu trabalho habitual neste fim de semana, com paradas para compras no supermercado Aldi, na loja de departamentos Target e na lanchonete Big Biscuit, onde aproveitou a oferta de um grande prato de bacon e ovos.

Ele disse que é formado em Educação Física e que não faria nada diferente além das precauções sanitárias, como lavar as mãos - que ele já adotou há anos por viver com uma filha imunocomprometida e uma mãe com esclerose múltipla.

Ele disse que a Covid-19 era "apenas um vírus" e se perguntou por que não há mais pânico com a gripe sazonal, que matou 34,2 mil pessoas nos Estados Unidos durante a temporada de gripe do ano passado e mais de 60 mil durante a temporada de gripe de 2017-2018, de acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).

"Nós não ficamos tão preocupados com a gripe normal", disse ele.

Sua filha, Kaylin, de 27 anos, sobrevivente de um câncer e que sofre com quatro doenças autoimunes, saiu para comprar um vestido de noiva no sábado, mas desde então se isolou e tem saído apenas para trabalhar. Ela disse que o pai está apenas sendo "teimoso como de costume".

"A ansiedade sobre o tema tem sido a pior parte para mim", disse ela. "É difícil não ter medo. O que me resta é ter fé de que vou superar isso."

Na semana passada, um homem de 60 anos, que veio do condado de Franklin, ficou doente com sintomas de gripe e seu caso foi relatado às autoridades de saúde do condado.

Na mesma época, Dustin Donovan, capitão do corpo de bombeiros local, estava tirando sarro da situação no Facebook e viu a publicação de Crist sobre a notícia falsa do coronavírus. Ele curtiu o post e acrescentou outro meme falso nos comentários - uma foto amplamente divulgada (e falsa) de uma lista rabiscada em um quadro branco que tenta vincular surtos da pandemia com a política do ano eleitoral.

Donovan, morador de Wellsville, cuja página do Facebook diz estar cursando um mestrado em "liderança organizacional", não retornou mensagens de texto, telefonemas ou e-mails que solicitavam sua posição. Seu chefe, Tim Matthias, chefe do Corpo de Bombeiros de Ottawa, disse que havia visto as publicações de Donovan e que o assunto estava sendo tratado internamente.

Na sexta-feira, as autoridades de saúde do Condado de Franklin informaram que o exame do homem com sintomas semelhantes aos da gripe tinha dado positivo para o coronavírus. Esse foi o primeiro caso em um estado que agora tem pelo menos 21, incluindo um idoso residente em um lar de idosos na Cidade do Kansas, que morreu na semana passada. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA