Nos EUA, Universidade da Carolina do Sul reporta tiroteio

COLUMBIA, EUA - A Universidade da Carolina do Sul relatou disparos nesta quinta-feira, 5, em sua nova Faculdade de Saúde Pública, no centro da cidade de Columbia. Uma ambulância foi vistaa entrando e saindo do campus.

No fim da tarde, a universidade emitiu um alerta dizendo que a ameaça havia acabado, mas as ruas ao redor da faculdade estavam fechadas e a área deveria ser evitada.

No início da tarde, a universidade emitiu dois alertas sobre os disparos por meio de seus sistema de emergência no Twitter, nesta quinta-feira. Os alertas indicavam que os alunos deviam se proteger em um local seguro.

Não houve de imediato informações sobre feridos ou quantidades de suspeitos envolvidos.

Uma porta-voz da Polícia de Columbia repassou todas as perguntas à universidade e um porta-voz da escola diz que está preparando um comunicado.

O tiroteio ocorreu a algumas quadras de distância da Câmara dos Rpresentantes do Estado, no Centro de Columbia./AP