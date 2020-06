Nos países pobres, pacientes com coronavírus estão desesperados por oxigênio

À medida que a pandemia de coronavírus atinge países mais pobres com sistemas de saúde frágeis, as autoridades globais de saúde estão se esforçando para suprir um tratamento simples que salva vidas: oxigênio.

Muitos pacientes gravemente doentes com a covid-19, a doença causada pelo coronavírus, precisam de ajuda com a respiração em algum momento. Mas agora a epidemia está se espalhando rapidamente no sul da Ásia, na América Latina e em partes da África, regiões do mundo onde muitos hospitais estão mal equipados e carecem de ventiladores, tanques e outros equipamentos necessários para salvar pacientes cujos pulmões estão falhando.

A Organização Mundial da Saúde espera arrecadar US$ 250 milhões para aumentar a oferta de oxigênio nessas regiões. O Banco Mundial e a União Africana estão contribuindo para o esforço, e algumas instituições de caridade médicas estão buscando doações para a causa.

Por um golpe de sorte, a OMS, a UNICEF e a Fundação Bill & Melinda Gates em 2017 começaram a procurar maneiras de aumentar a oferta de oxigênio em países pobres e de baixa renda - não em antecipação a uma pandemia, mas porque o oxigênio pode salvar as vidas de bebês prematuros e crianças com pneumonia.

As organizações começaram a encomendar equipamentos em janeiro, mas em algumas semanas os fornecedores foram inundados pelo repentino aumento na demanda criada pela pandemia.

Embora o maquinário necessário para gerar oxigênio seja relativamente simples, ele deve ser robusto o suficiente para suportar poeira, umidade e outros riscos comuns em hospitais rurais de países pobres. Algumas empresas produzem equipamentos relativamente robustos, mas os preços estão subindo e as restrições nos vôos internacionais estão complicando as entregas.

Em maio, a Aliança para Ação Médica Internacional, ou Alima, tratou 123 pacientes com covid-19 na República Democrática do Congo, disse Baweye Mayoum Barka, médico representante da instituição em Kinshasa, capital do país. Cinquenta e seis deles precisavam de oxigênio, mas não havia equipamento suficiente.

"Infelizmente, houve 26 mortes, 70% delas em menos de 24 horas", disse Barka. "Não posso dizer que todos sejam por falta de oxigênio, mas isso teve um papel".

A Alima precisa de 40 concentradores, que filtram o oxigênio do ar, mas a agência tem apenas oito, disse ele. Por ser difícil transferir pacientes de um hospital para outro, alguns morrem esperando, ofegando por ar.

No Congo, muitos pacientes com covid-19 chegam a hospitais com níveis criticamente baixos de oxigênio no sangue - às vezes tão baixos quanto 60%, um nível no qual os pacientes normalmente devem ser colocados em um ventilador para sobreviver. (Os níveis normais de saturação de oxigênio são de 95% ou mais.)

Um desses pacientes era um médico que durante algum tempo se recusou a ir ao hospital e ficou em casa, tomando cloroquina, que ainda está nas diretrizes nacionais de tratamento do Congo.

"Então, quando sua condição se deteriorou e ele veio, exatamente quando ele se aproximava do edifício, ele começou a ter convulsões", lembrou o Dr. Barka. "Eles pararam para lhe dar um medicamento, e ele morreu no portão."

A Nigéria também está enfrentando uma escassez de oxigênio, disse Sanjana Bhardwaj, chefe de saúde da UNICEF na região. Desde maio, os hospitais de Lagos e Kano têm visto um fluxo constante de pacientes idosos com sintomas de covid-19 que precisam de oxigênio.

Em quase todos os países em que o vírus atingiu, rico ou pobre, cerca de 15% de todos os pacientes com sintomas desenvolvem pneumonia grave o suficiente para exigir oxigênio extra, segundo a OMS, mas não tão terríveis que devam ser colocadas em um ventilador.

Ventiladores são raros em países pobres; eles podem custar até US$ 50 mil, e os pacientes devem ser fortemente sedados durante todo o tempo em que o tubo respiratório estiver alojado profundamente nas vias aéreas. Além disso, a pressão deve ser constantemente monitorada para evitar danos nos pulmões. Isso requer anestesiologistas e técnicos respiratórios treinados, cargos que muitos hospitais não tem.

O oxigênio pode ser entregue de duas maneiras. Os tanques contêm oxigênio quase puro. Para pacientes que precisam de grandes volumes e ajudam a manter os sacos de ar nos pulmões abertos, os tanques podem fornecer oxigênio a alta pressão através de uma máscara bem presa ao nariz e à boca.

Mas os tanques são pesados, devem ser reabastecidos nas estações centrais e entregues por caminhão, e eles tem risco de explosão e incêndio. Embora muitos países pobres possuam fábricas que produzem oxigênio de nível industrial para trabalhos de construção como soldagem, ele não pode ser usado em pacientes porque os tanques geralmente contêm ferrugem ou água oleosa que pode se alojar nos pulmões, disse Paul Molinaro, chefe de operações e logística da OMS.

Uma alternativa é um concentrador de oxigênio, que geralmente é do tamanho de uma mala ou até de uma maleta. Os concentradores retiram o oxigênio do ar ambiente, forçando-o sob pressão através de uma “peneira molecular” preenchida com o zeólito mineral, que absorve o nitrogênio.

A maioria dos concentradores custa apenas US$ 1 mil a US$ 2 mil. Eles precisam de eletricidade, mas podem funcionar com um gerador ou baterias, usando tanta energia quanto um pequeno refrigerador.

Normalmente, os concentradores podem produzir cerca de 90% de oxigênio puro. Eles não o entregam sob pressão, mas o tubo fino através do qual os fluxos de oxigênio podem ser conectados a uma máquina de pressão positiva contínua nas vias aéreas, ou CPAP, para enriquecer o ar que sopra nos pulmões.

A Alima iniciou uma campanha, "Oxygen for Africa", para arrecadar dinheiro para enviar cerca de 500 concentradores para seis países pobres, disse Jennifer Lazuta, porta-voz.

A UNICEF encomendou cerca de 16.000 concentradores para cerca de 90 países, mas até agora conseguiu entregar apenas 700, disse Jonathan Howard-Brand, especialista em inovação no centro de compras da UNICEF em Copenhague.

A OMS encomendou outros 14 mil, dos quais 2.000 foram entregues e 2.000 estão em trânsito, disse Molinaro.

Ele e Howard-Brand descreveram graves problemas causados pela pandemia em partos, incluindo atrasos de até cinco semanas. Quando possível, as agências de ajuda enviam o Programa Mundial de Alimentos, que possui dezenas de aviões. Mas os concentradores devem competir por espaço com remessas de alimentos, equipamentos de proteção individual e outros bens que salvam vidas.

Além disso, alguns países estão longe das cidades centrais onde a carga é deixada, enquanto outros restringem todos os vôos, mesmo aqueles que contêm ajuda, por medo de o vírus ser introduzido. "Precisamos de mais aviões no ar", disse Howard-Brand.

A UNICEF também está comprando dezenas de milhares de oxímetros de pulso, dispositivos na ponta dos dedos para medir a saturação de oxigênio no sangue.

Ao decidir quanto equipamento comprar, as agências de ajuda estão, em certa medida, voando às cegas. Como o Estado de Nova York aprendeu quando estava coletando desesperadamente ventiladores em março, é impossível prever o tamanho da necessidade.

Pacientes mais jovens com covid-19 e aqueles sem outros problemas de saúde geralmente sobrevivem sem oxigênio suplementar. As populações na África são mais jovens, porque as campanhas de vacinação e anti-malária nas últimas duas décadas salvaram muitas crianças que, de outra forma, teriam morrido. Grandes faixas de africanos mais velhos morreram em decorrência do HIV.

As agências buscam orientação de equipes em cada país para estimar quanto equipamento é necessário, disse Molinaro. Se ele tivesse mais dinheiro e tempo, acrescentou, ele se concentraria em maneiras de aumentar o suprimento de oxigênio acumulado, que é perigoso para o transporte e, portanto, deve ser produzido no local.

Nos últimos anos, algumas parcerias público-privadas surgiram para fazer isso. Na África Oriental, por exemplo, uma organização de ajuda humanitária, Assist International, tenta há vários anos quebrar os monopólios corporativos locais que produzem oxigênio médico que muitos hospitais públicos da África não podiam pagar.

Com equipamentos fornecidos pela Fundação GE e dinheiro do Grand Challenges Canada e de outros doadores, a Assist agora possui uma rede de fábricas de oxigênio em Ruanda, Quênia e Etiópia.

O esforço de aquisição de concentrador de oxigênio da ONU, iniciado em abril, foi uma extensão natural do Projeto de Terapia com Oxigênio, que começou em 2017 com o apoio da Fundação Gates, em um esforço para salvar bebês e crianças.

Em janeiro, o projeto havia encontrado quatro fabricantes - dois na China e dois nos Estados Unidos - cujas máquinas poderiam suportar condições adversas e que poderiam adicionar estabilizadores de tensão para evitar danos causados por picos de energia, comuns nos sistemas elétricos de baixa tensão em países pobres, que dependem de geradores de energia.

As agências estavam apenas começando a fazer pedidos quando a pandemia começou. “Nosso momento foi impecável", disse Howard-Brand, que ajudou a escrever as especificações para as novas máquinas. "Agora, talvez o mercado se abra."