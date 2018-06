Nos protestos, ‘filhinhos de papai’ ou democratas? Os estudantes venezuelanos dizem representar um anseio nacional por mudanças, descrevendo a si mesmos como os únicos corajosos o bastante para enfrentar um governo ditatorial. Denunciam a criminalidade, a escassez de alimentos e a suposta repressão do governo socialista contra os opositores. Depois de duas derrotas seguidas nas eleições presidenciais, muitos opositores se mostram pessimistas em relação à chance de uma rápida mudança. Eles estão desencantados com o fracasso das manifestações de rua contra Hugo Chávez, há mais de dez anos, após as quais ele expandiu sua influência política e econômica. Com a eleição presidencial marcada para 2019, líderes estudantis esperam que as manifestações ganhem força o bastante para obrigar Nicolás Maduro a renunciar.