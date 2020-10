'Nossa casa está em chamas': mulher suburbana lidera investida contra Trump

TROY, MICHIGAN - Ela anda com a determinação de quem acredita que o próprio destino da democracia pode depender da porta ao lado em que bate, de cabeça baixa, ombros para frente. Ela não usa nada sofisticado, o uniforme de batalha de sua trupe: calças de ioga e tênis. Ela deixou seu carro parado na garagem, a porta do motorista aberta - se esta casa não foi a única para salvar a nação, ela pode mover-se rapidamente para a próxima.

Durante a maior parte de sua vida, até 2016, Lori Goldman foi politicamente apática. Se você tivesse oferecido US$ 1 milhão, ela diz, ela não poderia ter descrito a estrutura do governo em profundidade. Ela participava da votação às vezes. Agora, cada momento que ela passa sem tentar livrar os Estados Unidos do presidente Donald Trump parece uma perda de tempo.

“Não consideramos nada garantido”, diz ela ao seu parceiro de campanha. “Dizem que Joe Biden está à frente. Não. Trabalhamos como se Biden perdesse 20 pontos em todos os Estados.”

Goldman passa todos os dias batendo nas portas dos democratas no condado de Oakland, Michigan, um subúrbio abastado de Detroit. Ela se sente responsável pelo futuro do país: Trump venceu Michigan em 2016 por 10.700 votos e isso ajudou a conduzi-lo para a Casa Branca.

Goldman acredita que pessoas como ela - mulheres brancas de subúrbio - podem salvar o país de mais quatro anos de caos.

Para muitas dessas mulheres, os últimos quatro anos significaram frustração, raiva e ativismo - um despertar político que impulsionou as marchas femininas, o movimento #MeToo e as vitórias de um número recorde de candidatas em 2018.

Essa energia ajudou a criar a mais ampla disparidade de gênero - a divisão política entre homens e mulheres - na história recente. E começou a aparecer nas primeiras votações, pois as mulheres votam mais cedo do que os homens.

Em Michigan, as mulheres deram quase 56% dos votos iniciais até agora, e 68% delas eram democratas, de acordo com a empresa de dados eleitorais L2.

Isso pode significar problemas para Trump, não apenas no condado de Oakland, mas também em campos de batalha suburbanos fora de Milwaukee, Filadélfia e Phoenix.

Trump tentou apelar para “as donas de casa suburbanas da América” - como ele as chamou - abraçando o medo e lançando mensagens codificadas, ele argumentou que os manifestantes Black Lives Matter trarão crime, moradias de baixa renda irão arruinar os valores das propriedades, subúrbios serão abolidos.

Fazendo campanha na Pensilvânia na semana passada, ele implorou: “Mulheres do subúrbio, por favor, gostem de mim?”

Não há sinais de que tudo isso está funcionando. Algumas pesquisas recentes mostram Biden conquistando o apoio de cerca de 60% das mulheres suburbanas. Em 2016, a democrata Hillary Clinton ganhou 52%, segundo estimativa do Pew Research Center.

Converse com mulheres no subúrbio de Michigan e você encontrará ampla confirmação: a republicana de longa data que diz que seu partido foi comandado por covardes. A executiva negra que teme pela segurança de seus filhos. O democrata que votou em Trump em 2016, mas agora o descreve como “uma pessoa terrível”. Juntas, elas criam uma força política poderosa.

União feminina

Goldman começou seu grupo, Fems for Dems (Mulheres pelos Democratas), no início de 2016, enviando um e-mail para algumas centenas de amigos que disseram que ela planejava ajudar a eleger a primeira mulher presidente e perguntou se eles gostariam de se juntar a ela. Quatro anos depois, elas eram nove mil.

Há uma coisa pela qual Goldman dá crédito a Trump. Ele invadiu a Casa Branca com pura coragem e estilo bombástico, não querendo reconhecer o fracasso, avesso a pedir desculpas.

Essas não são características naturais para a maioria das mulheres que absorveram as expectativas da sociedade para agradar e ser educadas, diz ela. Mas ela cavou fundo em si mesma para encontrar algum indício deles.

Uma corretora imobiliária casada com trigêmeos de 12 anos e uma filha de 23 anos, ela se tornou simultaneamente o estereótipo de uma mulher suburbana e sua antítese: ela mora em uma casa de aproximadamente 550 metros quadrados com sete banheiros. Ela também tempera quase todas as frases com palavrões e não dá mais a mínima para o que as pessoas pensam.

“Eu odeio o ditado: ‘Quando eles vão baixo, nós vamos por cima’. Isso é conversa de perdedor”, diz ela. “Você pode estar certo o dia todo, mas se você não está ganhando, qual é o ponto?”

E funcionou: uma vez, ela descreveu sua coalizão para um jornal como "um bando de donas de casa atarracadas de meia-idade" e algumas ficaram bravas com ela, mas muito mais aderiram.

Mas ela está com medo de que o ciclo constante de crises tenha deixado muitas mulheres exaustas e que isso possa impedir essa guinada para a esquerda.

A nação está sofrendo com uma pandemia e protestos, a morte de uma reverenciada juiza da Suprema Corte, a hospitalização do presidente, uma conspiração frustrada para sequestrar a governadora de Michigan.

“Nossa casa está pegando fogo”, Goldman diz, então ela dirige seu SUV para a próxima porta no beco sem saída.

O condado de Oakland se estende desde os limites de Detroit por mais de 30 milhas, através de subdivisões endinheiradas, pequenas cidades pitorescas e distritos comerciais ostentosos, em trechos rurais com estradas de terra e pastagens para cavalos. Goldman cobriu quase cada centímetro dela.

Embora Clinton tenha vencido aqui em 2016, ela conquistou menos votos do que Barack Obama quatro anos antes, enquanto a votação para candidatos para outros partidos disparou. Se Clinton tivesse igualado o total de Obama, o condado de Oakland sozinho poderia ter reduzido a margem de vitória de Trump em Michigan em mais da metade.

Mas em 2018, alguns cientistas políticos o descreveram como o epicentro de uma grande mudança política quando as mulheres se voltaram contra os republicanos.

“As mulheres são eleitoras pragmáticas”, disse a governadora democrata de Michigan, Gretchen Whitmer. “Nós nos preocupamos com nossos filhos. Nós nos preocupamos com nossos pais. Nos preocupamos com a segurança econômica. E assim, os candidatos que defendem esses valores e mostram que podem ser seres humanos bons e decentes é algo que sei que ressoa. E acho que este momento, com esta Casa Branca, é mais agudo do que nunca.”

Whitmer quase dobrou a margem de Clinton no condado de Oakland em 2018. No mesmo ano, a democrata Elissa Slotkin conquistou uma cadeira no Congresso que esteve sob controle republicano por quase 20 anos. Alguns dos maiores apoiadores de Slotkin eram mulheres republicanas.

Nancy Strole, uma funcionária de distrito eleita por muito tempo na parte rural do norte do condado, não conseguiu votar em Trump. Ela se considera um "tipo de republicana à moda antiga". Ela não mudou, disse ela - sua festa foi "sequestrada".

“Não é apenas Trump”, disse ela. “Isso não aconteceria a menos que existissem outros que concordassem e estivessem dispostos a concordar com isso, seja por seu silêncio, por sua falta de vontade, por sua falta de coragem”.

Quando Trump começou sua presidência minando alianças internacionais e denegrindo as pessoas rotineiramente, ela ficou frustrada porque os republicanos nada fizeram a respeito.

Strole disse que ligou para seu congressista, Mike Bishop, e nunca teve uma resposta. Enquanto isso, Slotkin, uma ex-analista da CIA, anunciou sua oferta contra Bishop. Seu motivo para concorrer estava de acordo com a crescente consternação de Strole: ela tinha visto Bishop ficar parado na Casa Branca, sorrindo, enquanto os republicanos trabalhavam para destruir o Obamacare.

Em uma vida como republicana, Strole nunca se apresentou como voluntária para uma campanha no Congresso. Mas ela bateu em 1.000 portas para Slotkin.

Andrea Moore, ao contrário, foi criada em uma família democrata. Mas ela votou em Trump porque estava farta de políticos de carreira que pareciam interessados ​​apenas em dinheiro e poder. “Ele era desconhecido, mas agora sabemos”, disse Moore, 45, que mora em uma comunidade suburbana no condado de Wayne.

Ela não consegue se lembrar do momento exato em que decidiu que cometeu um erro. Parecia um relacionamento tóxico: você pode dar desculpas por um tempo, mas eventualmente a repulsa se instala.

“Um milhão de pequenas coisas”, disse ela - os ataques rápidos contra as pessoas, a divisão, a disseminação do medo. “Eles simplesmente se amontoaram.”

Ela não consegue entender como alguém poderia apoiar Trump após sua resposta à sua própria luta contra a covid-19 - como ele zombou de máscaras e organizou manifestações, minimizou a ameaça, não reconheceu que tinha acesso a tratamentos que outros não têm, ela disse. Tudo isso quando mais de 219.000 americanos morreram.

Moore, uma dona de casa que dá aulas em casa para seu filho de 9 anos, não ama Biden. Mas se a escolha for entre Trump e qualquer outra pessoa, disse ela, qualquer outra servirá. Ela espera que o governo seja dirigido por Kamala Harris - uma mulher negra, filha de imigrantes, jovem, esperta.

“Tem sido o jogo de velhos brancos por muito tempo”, disse Moore.

A proposta de Trump para tentar recuperar as eleitoras suburbanas se baseia em uma versão retocada do passado dos EUA. Ele alertou que “Biden destruirá sua vizinhança e seu sonho americano”.

Ele revogou uma iniciativa habitacional da era Obama destinada a reduzir a segregação racial, alegando que os valores das propriedades diminuiriam, o crime aumentaria e os subúrbios iriam "para o inferno".

“Acho que se fosse 1950, sua mensagem seria perfeita”, disse Karyn Lacy, socióloga da Universidade de Michigan. “O problema é que não é 1950.”

Mudança de perspectiva

A descrição de Trump dos subúrbios parece a Alison Jones uma nostalgia de um tempo quando pessoas que se parecem com ela não poderiam ter vivido em sua subdivisão, onde nenhuma casa custa menos de US$ 1 milhão.

Agora, quando Jones, uma mulher negra, vê as placas do gramado de Trump, ela se pergunta: Será que seus vizinhos realmente a querem aqui?

Subúrbios como este já foram concebidos exclusivamente para brancos: o governo federal há muito subscreveu políticas segregacionistas que mantinham as famílias negras fora. Mesmo agora, o condado de Oakland continua muito branco, mas não tão branco quanto antes. Em 1990, o condado era 88% branco. Em 2019, isso caiu para 71,5%.

Jones observou enquanto Trump estava em um palco de debate e se recusou a condenar a supremacia branca, dizendo a um grupo de ódio para "recuar e aguardar". Ela era uma criança no sul americano na década de 1960, quando as escolas estavam se integrando, e a mensagem parecia muito familiar: Somos nós contra eles.

Ela teme por seus dois filhos, talvez até mais nesta comunidade predominantemente branca do que em uma cidade, disse ela. Em 2018, um garoto negro de 14 anos se perdeu não muito longe de onde ela mora e bateu em uma porta para pedir informações. O dono da casa branco atirou nele.

Jones acredita que os Estados Unidos chegaram a um ponto crítico. Os assassinatos policiais expuseram o racismo sistêmico, a covid-19 matou desproporcionalmente negros e eles também sofreram o impacto das consequências econômicas. “Acho que 2020 abriu as feridas, puxou a cortina para que possamos ver o que realmente está aqui.”

Um executivo em uma empresa Fortune 500, Jones mudou-se para cá pelo mesmo motivo que todos os outros: boas escolas, valores de propriedade seguros, segurança. E, como Jones, muitas mulheres aqui trabalham fora de casa.

Linda Northcraft mudou-se para o condado de Oakland em 1997 para trabalhar como reitora de uma igreja episcopal e comprou uma casa com sua parceira, Ellen Ehrlich.

Alguns na congregação foram embora. “Padre gay divide paróquia”, dizia a manchete. Os skinheads protestaram no estacionamento. Foi devastador, e alguns de sua antiga igreja sugeriram que talvez eles deveriam voltar para Baltimore.

Mas elas ficaram, os tempos mudaram e elas se casaram. Ehrlich disse “minha esposa” recentemente para um estranho e relatou ao Northcraft: “Eles nem piscaram”, disse ela. “Tornou-se normal.”

Elas se tornaram ativas na política democrata quando Whitmer estava concorrendo ao governo. Antes do jantar, elas oram pelos doentes da covid-19, por Biden e Harris e, até recentemente, pela juíza Ruth Bader Ginsburg.

Ehrlich estava em um "mini estado de depressão". Ela é extrovertida e a paralisação para impedir a propagação do coronavírus a deixou desmoralizada. Mas a morte de Ginsburg a reanimou.

Mesmo sem falar nisso, as duas entenderam o que estava em jogo: uma maioria conservadora mais forte na Suprema Corte poderia desfazer anos de expansão da proteção aos direitos civis - incluindo seu próprio direito de se casar.

Elas se sentaram na manhã seguinte e fizeram doações de campanha a todos os democratas que conseguiram pensar.

Ela está com fome porque muitas vezes não dá tempo para comer. Seu joelho dói de uma cirurgia de substituição seis meses atrás. Frequentemente, as casas têm bandeiras de Trump penduradas nos trilhos da varanda.

“Mas isso é guerra”, ela diz, e se considera uma lutadora de rua.As pessoas olham para ela e fazem suposições, disse ela: uma casa de US$ 2 milhões, um carro luxuoso, um cartão American Express preto que ela sempre perde porque o guarda no sutiã. Mas ela cresceu em uma cidade do aço não muito longe dali, um dos seis filhos criados por uma mãe solteira, pobre, dependente de programas assistencialistas do governo.

Republicanos marcam presença

A maioria de sua família e amigos de infância apoiam Trump, então ela sabe que há muitos cujas mentes ela não mudará.

Como Ally Scully, 27, que hesitante votou nele em 2016. Ela acredita nos ideais republicanos tradicionais do pequeno governo, como redução de impostos e apoio a pequenos negócios. Ela orou sobre sua decisão e entrou na cabine ainda insegura. Agora ela acha que ele ganhou seu voto novamente.

“Estou surpresa em dizer isso porque não pensei que ele faria”, disse ela. “Acho que é apenas a sua vontade de arriscar, mesmo que não seja popular, essa ousadia tem sido notável.”

Ela acredita que ele empoderou mulheres em sua administração - incluindo sua própria filha - e acha que as alegações de seu racismo e sexismo são exageradas pela mídia.

Scully, que agora lidera o jovem clube republicano do condado, reconhece que muitas mulheres fugiram do Partido Republicano sob o comando de Trump. Mas ela também acredita que outro contingente mais silencioso está indo na direção contrária.

Goldman se preocupa que ela esteja certa.

Mas, novamente, algumas coisas aconteceram para estimular mais mulheres a batalhar com Trump.

No início deste mês, seu telefone começou a tocar numa manhã com ligações e ligações de mulheres pedindo para bater em portas com ela. O catalisador: Seis homens foram acusados ​​de conspirar para sequestrar o governador Whitmer por causa de seu "poder descontrolado."

Whitmer tem sido um alvo persistente de críticas da direita desde que implementou um bloqueio estrito para tentar conter o coronavírus. Milhares de homens invadiram o Capitólio de Michigan com armas. Trump os incentivou: "Liberem Michigan", ele tuitou, descartando Whitmer como "a mulher de Michigan."

Whitmer sentiu que era seu dever culpar publicamente Trump. A maioria das mulheres, disse ela, tem recebido comentários depreciativos.

“Estou em um ponto da minha vida em que vou enfrentar isso todas as vezes”, disse ela. “Não há espaço para isso. Eu não tenho tempo a perder. Tenho um trabalho a fazer.”

As mulheres a abordavam em eventos para agradecê-la, disse ela. Algumas disseram que eram republicanas, cansadas ​​da divisão e determinadas a fazer uma mudança.

Goldman ouviu a mesma coisa. “É porque ela é uma mulher que se atreveu a falar e agora um bando de homens vão lhe ensinar uma lição”, disse ela. "Esta é a versão violenta do homem reclamar, e isso aconteceu desde Adão e Eva."

Então Goldman invoca sua fanfarronice trumpiana. Às vezes ela se levanta no meio do Starbucks e grita: "Quem aqui não aguenta mais? Quem quer esse cara fora do escritório? ”

Alguma fração da sala ficará furiosa, mas para ela está tudo bem, porque alguma fração perguntará como podem ajudar. O Fems for Dems cresce.

Seu grupo tem cerca de 8.900 membros. Mas não é isso que Trump diria, então não é o que ela faz também.

“Mais de 9.000”, diz ela. "E crescendo."