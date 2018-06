Notre Dame de Paris exibe réplica do Cristo Redentor

Uma réplica do Cristo Redentor está sendo exibida a partir desta quarta-feira na entrada da catedral Notre Dame de Paris. Uma exposição também contará a história do famoso monumento carioca.

O evento faz parte das festividades dos 80 anos do Cristo Redentor, completados em 12 de outubro do ano passado.

A réplica exibida em Paris - com 3,8 metros de altura por três metros de largura - também integra os preparativos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que ocorrerá no Rio de Janeiro entre os dias 23 e 28 de julho de 2013.

O maior cartão postal do Brasil foi escolhido pelo governo e a arquidiocese do Rio de Janeiro como "embaixador" desse grande evento internacional da igreja Católica, que deverá atrair mais de 2 milhões de jovens.

O objetivo da exposição, intitulada "Cristo Redentor para Todos", é divulgar o nome da cidade em todos os continentes.

Paris é a segunda etapa internacional do evento, após a apresentação no Vaticano, em abril. A capital francesa encerra a etapa europeia da exposição.

Em setembro, ela será realizada em Toronto, no Canadá, e em Tóquio, no Japão. A última etapa é Maputo, em Moçambique, no dia 10 de outubro.

As réplicas do Cristo Redentor, realizadas pelo artista plástico Odilon Lima e por artesãos das escolas de samba do Rio, serão doadas às cidades visitadas.

A arquidiocese de Paris receberá a estátua do Cristo que será exibida na Notre Dame até a sexta-feira.

Após a celebração de uma missa na tarde desta quarta-feira na catedral parisiense, a escultura recebeu uma benção do bispo auxiliar de Paris, em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades religiosas francesas e brasileiras.

Além da exibição da réplica, a exposição "Cristo Redentor para Todos" apresenta um documentário sobre a concepção do monumento.

A obra, inaugurada em 1931, também teve a participação de um escultor francês, Paul Landowski, que realizou maquetes e partes da escultura.

