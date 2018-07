Nova abordagem sobre a guerra dá vitória a Obama

SÃO JORNALISTAS DO NEW YORK TIMES, O Estado de S.Paulo

A morte de Muamar Kadafi é a mais recente vitória de uma nova abordagem americana a respeito da guerra: poucos soldados, uso pesado de poderio aéreo, incluindo aviões não tripulados e certo grau de dependência de aliados. Poucos meses atrás, essa visão tinha poucos fãs. Não era defendida pelos "falcões", que pediam mais soldados, nem pelas "pombas", que exigiam uma retirada total das tropas.

O presidente Barack Obama foi criticado e acusado de "liderar na retaguarda". Os últimos meses, porém, trouxeram uma sequência de sucessos. Em maio, os EUA assassinaram Osama bin Laden. Em agosto, Trípoli caiu e Kadafi fugiu. Em setembro, o ataque de um drone matou no Iêmen Anwar al-Awlaki, um dos principais agentes da Al-Qaeda. E, na quinta feira, as pessoas ainda digeriam as imagens do cadáver do ditador líbio.

"Ao lado de nossos amigos e aliados, demonstramos aquilo que a ação coletiva é capaz de conseguir no século 21", disse Obama. Ontem, até congressistas republicanos parabenizaram o governo. "É um grande dia", disse o senador John McCain. "Acho que o governo merece boa parte do crédito. É claro que eu defendia outro tipo de tática, mas o fato é que o mundo se tornou um lugar melhor." Para o senador Sten Kirk, também republicano, "o governo e a secretária de Estado Hillary Clinton merecem nossos parabéns".

Apesar dos sucessos recentes, restam ainda duas questões no ar. Primeiramente, não está claro qual será o futuro desse novo modelo de guerra. A Síria é um alvo improvável, levando-se em conta o fato de o país ser mais populoso do que a Líbia, de ter um Exército mais forte, de ser menos isolada internacionalmente e de estar numa região mais sensível do ponto de vista estratégico.

Em segundo lugar, parece que Obama não terá ganhos políticos expressivos com a vitória dos rebeldes na Líbia. Sua aprovação subiu após a morte de Bin Laden, mas logo voltou a cair. Além disso, é possível que ele enfrente tensões com os militares nos próximos meses. O secretário da defesa, Leon Panetta, disse que o Pentágono não pode reduzir seu orçamento, mas a maioria dos analistas espera um corte de gastos no setor.

Ainda assim, seus assessores esperam que os últimos acontecimentos livrem Obama da acusação de que os democratas são pouco rigorosos em questões de defesa. "Reagan tentou pegar Kadafi. Bush tentou pegar Bin Laden. Obama pegou os dois", disse um funcionário do alto escalão do governo.

Desiludido com o custo e o resultado incerto da guerra no Iraque e no Afeganistão, Obama se voltou para os drones e para ataques como o que matou Bin Laden, acreditando que o futuro da guerra ao terror está em táticas desse tipo. "As lições aprendidas nessas guerras são óbvias", disse Micah Zenko, do Conselho das Relações Exteriores.

A melhoria na capacidade técnica dos aviões não tripulados teve papel na mudança. O mesmo pode ser dito do déficit no orçamento federal, exacerbado pelo emprego de tropas no exterior a um custo anual de US$ 1 milhão por soldado.

Outra mudança foi o papel dos aliados. No caso da Líbia, os EUA permitiram que outros países assumissem a liderança. De fato, Obama relutou em intervir, mas foi convencido pelos franceses. Agora, a questão que resta não é a possibilidade de a nova abordagem tornar-se um modelo para guerras futuras. Em vez disso, a grande dúvida é o que ocorrerá na Líbia, nos países da primavera árabe e até mesmo no Paquistão e no Afeganistão, que sofrem ataques de drones americanos. Se esses países não se tornarem mais pacíficos e estáveis, as vitórias obtidas parecerão breves. / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL