Nova cepa da gripe aviária pode contaminar humanos

Estudo publicado no periódico médico The Lancet na quarta-feira apontou que uma cepa da gripe aviária H10N8 sofreu mutação e pode agora infectar seres humanos. O estudo acompanhou as descobertas de pesquisadores chineses que a gripe H10N8 tinha sido encontrada em duas pessoas nos últimos meses. A primeira, uma mulher de 73 anos que vivia na cidade de Nanchang, na província de Jiangxi, morreu em 6 de dezembro. A segunda pessoa infectada com H10N8, uma mulher de 55 anos, também em Nanchang, ainda está sendo tratada.

O estudo salienta ainda que a nova cepa tinha semelhanças genéticas com outros dois tipos de gripe aviária - H5N1 e H7N9 - que foram transmitidas de aves para pessoas e causaram mortes entre seres humanos. Os autores também disseram que o H10N8 não produziu grandes surtos da doença em aves, o que significa que poderia se espalhar sem ser percebido entre bandos.

Os resultados da pesquisa mostraram que a doença não tinha sido transmitida de pessoa para pessoa, o que a tornaria mais perigosa. Ainda assim, os pesquisadores alertaram que a nova cepa exige cautela. "O potencial de pandemia deste novo vírus não deve ser subestimado", escreveram.

Autoridades de saúde chinesas e internacionais têm acompanhado de perto a propagação do vírus H7N9 durante o atual inverno no Hemisfério Norte. O H7N9 já matou 25 pessoas na China desde janeiro, enquanto mais de 113 pessoas foram infectadas, disse a agência de notícias estatal Xinhua nesta segunda-feira. Na quarta-feira, a Xinhua informou que autoridades haviam relatado mais 11 pessoas infectadas, com oito em estado crítico.

Como o H10N8, o H7N9 não mostra transmissão sustentada de humano para humano. Funcionários da Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmaram acreditar que o H7N9 é transmitido aos seres humanos por aves. As autoridades vários locais fecharam mercados de aves vivas para combater a propagação da doença. Fonte: Dow Jones Newswires.