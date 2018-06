Nova constituição do Egito garante igualdade, diz Morsi O presidente do Egito, Mohammed Morsi, minimizou neste sábado os problemas econômicos do país e afirmou que a nova constituição garante a igualdade para todos os cidadãos. As declarações de Morsi foram feitas em discurso ao Senado, que tem assumido responsabilidade pelo poder legislativo até que um novo parlamento seja eleito no período de dois meses.