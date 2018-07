Nova cúpula comunista da China será anunciada 5ª feira

PEQUIM - O Partido Comunista da China vai anunciar na quinta-feira o novo grupo de líderes que vai comandar o país pela próxima década. O anúncio ocorrerá um dia após o fim do 18º Congresso do partido, segundo informou hoje o PC chinês.

O dia do anúncio foi confirmado pela equipe de assessoria de imprensa do Congresso, realizado a cada cinco anos para mudar o alto escalão do partido. As expectativas são de que o presidente Hu Jintao, no poder há dez anos, entregue o comando do PC a seu vice, Xi Jinping, seguindo a tradição que ocorre sempre no dia seguinte ao fim do Congresso.

O acordo sobre a nova liderança é feito por meio de negociações políticas entre facções do Partido Comunista e é revelado à nação na forma de uma marcha em fila diante das câmeras no Grande Salão do Povo de Pequim. Funcionários do partido informaram que o Comitê Permanente do Politburo, constituído de nove membros que governam a China, vai "se encontrar com a imprensa" na quinta-feira.

É esperado que Xi Jinping seja o primeiro da fila durante marcha, o que indicaria ser ele o novo líder do partido. Jinping seria formalmente nomeado presidente em março de 2013 pelo Parlamento.

O atual vice-primeiro-ministro, Li Keqiang, também deve subir na hierarquia e ser nomeado primeiro-ministro em março, no lugar de Wen Jiabao.

As alterações na liderança da China ocorrem no momento em que o país enfrenta o desafio de recuperar sua economia, que vem sofrendo uma rara desaceleração. Se tudo ocorrer conforme a tradição, Xi Jinping e Li Keqiang devem liderar o governo chinês por dez anos. O Comitê, no entanto, é reajustado a cada cinco anos, com a troca de posições inferiores no partido.

