Nova cúpula será definida em 8 de novembro

O Congresso do Partido Comunista no qual serão anunciados os nomes dos novos ocupantes da cúpula do poder na China será no dia 8 de novembro, dois dias depois da eleição presidencial americana. Os 2.270 delegados se reunirão em Pequim para chancelar uma decisão que já terá sido tomada pelos atuais dirigentes do país.

O ritual ocorre em tese a cada dez anos, em um sistema no qual o PC tenta garantir a rotatividade no poder e uma liderança colegiada, depois de décadas de domínio personalista sob Mao Tsé-tung (1893-1976) e Deng Xiaoping (1904-1997).

A data foi definida ontem pelo órgão máximo de comando da China - o Comitê Permanente do Politburo. São os nomes dos integrantes desse organismo que serão anunciados no encontro. Xi Jinping deve ser apontado como secretário-geral do partido e assumirá a presidência da China em março de 2013, durante o Congresso Nacional do Povo. Li Keqiang tomará o lugar de Wen Jiabao. / C.T.