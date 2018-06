Nova diretriz militar da Rússia elege avanço da Otan como maior ameaça A Rússia elegeu a expansão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) próximo das suas fronteiras como a principal ameaça ao país de acordo com a nova doutrina militar de Moscou assinada ontem pelo presidente Vladimir Putin. O documento deixa em aberto a possibilidade de se usar armas convencionais como "estratégia de dissuasão".