Nova explosão é ouvida em shopping no Quênia

Estima-se que entre 10 a 15 militantes islâmicos estejam no shopping, segundo o ministro do Interior queniano, Joseph Lenku. O exército queniano entrou no shopping de quatro andares e desde então têm havido esporádicas trocas de tiros. Pela manhã, helicópteros militares também sobrevoaram o local.

"A prioridade é salvar o máximo de vidas possível", afirmou o ministro do Interior numa tentativa de tranquilizar as famílias. Segundo ele, as forças de segurança já resgataram aproximadamente mil pessoas. Lenku explicou que os policiais estão controlando seus movimentos através das câmeras de segurança do centro comercial, que é muito frequentado por estrangeiros e quenianos de alto poder aquisitivo.

Em comunicado, a Cruz Vermelha do Quênia disse que 49 pessoas foram dadas como desaparecidas. As autoridades não confirmam, mas este poderia ser o número de cidadãos mantidos como reféns.

O grupo militante da Somália al-Shabab assumiu a autoria pelo atentado. No fim de 2011 o grupo al-Shabab prometeu realizar um grande ataque em Nairóbi, em retaliação ao fato do Quênia ter enviado tropas para ajudar o governo da Somália a combater os insurgentes. O shopping Westgate é de propriedade de israelenses e já havia sido identificado como um potencial alvo de ataques terroristas. Fonte: Associated Press.