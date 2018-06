Nova explosão no vulcão Kilauea, nos EUA, provoca terremoto de 5,2 graus

WASHINGTON - Uma nova explosão no vulcão Kilaeua, no Havaí, em erupção há quase dois meses, provocou um terremoto de 5,2 graus na segunda-feira, 25, de acordo com dados do Serviço Geológico americano (USGS, sigla em inglês).

O tremor ocorreu às 17h02 (hora local, 0h02 desta terça-feira, 26, em Brasília) a 800 metros de profundidade. Segundo o USGS, "este tremor esteve associado a uma pequena explosão e ao desprendimento de rochas da cratera Halemaumau". "Foram observadas apenas emissões muito frágeis em níveis baixos sobre a cratera", acrescentou.

Há duas semanas, o USGS alertou que a cratera Halemaumau, localizada na cúpula do vulcão, está sofrendo um afundamento interno de suas paredes e sua beira devido à erupção. A agência também informou que o vulcão ainda é muito ativo e que não há maneira de saber quando terminará a erupção ou se mais aberturas serão abertas.

O vulcão Kilauea entrou em erupção pela primeira vez no dia 3 de maio após vários dias de registro de terremotos de magnitude 5,0 graus na região. /EFE