Nova gravidez de Kate repercute em redes sociais e casas de aposta

LONDRES - A divulgação da notícia de que o príncipe William e Kate estão esperando o segundo filho se tornou um "trending topic" mundial no Twitter com a hashtag #RoyalBaby. As mensagens com felicitações ao casal tomaram a rede pouco depois que a Clarence House, porta-voz oficial do Palácio de Buckingham, postou a informação no Twitter.

Entre as primeiras reações estava a do primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron. "Muitas felicidades para o duque e a duquesa de Cambridge. Estou encantado com a feliz notícia de que esperam outro bebê".

O líder da oposição, o trabalhista Ed Miliband, considerou "fantástico" que o "príncipe George", o primogênito do casal, se torne em breve "irmão mais velho". O arcebispo de Canterbury, Justin Welby, comunicou que estava "rezando pela família".

Além da da repercussão da notícia na rede social, os britânicos já começaram a fazer suas apostas. As casas de apostas especulam o nome do futuro ou futuros bebês - não descartam sequer que possa ter até trigêmeos -, a cor do cabelo, a data de nascimento e qualquer outra característica.

A William Hill paga 16 libras (20 euros) por cada libra apostada (16/1) se o irmão ou irmã de George nascer em 21 de abril, coincidindo com o aniversário da rainha.

A casa Paddy Power já aceita apostas dos que acreditam que o cabelo será castanho (6/4), loiro (5/2), ruivo (3/1) ou preto (5/1). "Se aprendemos algo com a chegada do bebê George é que o público britânico gosta de fazer apostas sobre a descendência da realeza e nós estamos nos preparando para outra alta das apostas sobre o bebê", disse um porta-voz da Paddy Powers. / EFE