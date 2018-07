Nova pesquisa dá maioria absoluta aos socialistas na França

PARIS - O Partido Socialista (PS) obterá a maioria absoluta nas eleições legislativas francesas, cujo segundo turno acontecerá no domingo, 17, segundo uma nova pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 15.

A enquete, do instituto Ipsos, prevê que os socialistas obterão entre 284 e 313 deputados na próxima Assembleia Nacional, na qual a maioria absoluta é assegurada a partir de 289 cadeiras.

A última enquete, publicada pelo instituto Ifop, dava aos socialistas entre 297 e 332 deputados.

A pesquisa da Ipsos acredita que os conservadores somarão entre 192 e 226 cadeiras, enquanto os ecologistas obterão entre 14 e 20 deputados e os neocomunistas, entre 12 e 13.

A maior dúvida do pleito de domingo é saber se os socialistas necessitarão do apoio dos ecologistas e neocomunistas da Frente de Esquerda para ter a maioria absoluta.

Por outro lado, o diário "Le Parisien" publica uma pesquisa indicando que Ségolène Royal perderá na circunscrição de La Rochelle, no oeste do país, onde competirá no segundo turno contra o dissidente socialista Olivier Falorni.