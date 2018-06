Nova rodada sobre acordo nuclear do Irã ocorre em junho

A confirmação da nova rodada de negociações ocorre horas depois da chefe da diplomacia da União Europeia, Catherine Ashton, finalizar um encontro em Istambul, na Turquia, com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Javad Zarif. Ashton é a chefe das negociações por parte das potências.

O porta-voz de Ashton, Michael Mann, disse que as discussões foram "muito longas e úteis", com os dois negociadores explorando "diferentes possibilidades" para o avanço do acordo. A chefe da diplomacia da UE e o chanceler iraniano conversaram ontem à tarde e hoje pela manhã na Turquia.

O acordo prevê que impor limites às atividades do programa nuclear do Irã e evitar o desenvolvimento de armas nucleares. Em troca, as sanções econômicas internacionais contra Teerã seriam canceladas.

Especialistas em energia nuclear irão se reunir nos dias 5 e 6 de junho para novas conversas, informou a União Europeia. O Irã e as potências admitem que a data limite de 20 de julho pode ser adiada em até seis meses.

O Irã insiste que o seu programa nuclear tem fins pacíficos e defende que os pesquisadores nunca tiveram a intenção de desenvolver armas. As negociações são feitas com os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU e a Alemanha. Fonte: Associated Press.