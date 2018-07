Nova troca de Israel por presos envolve americano

JERUSALÉM - Preso no Egito em junho, acusado de espionagem para Israel, um estudante de direito de Nova York que possui também cidadania israelense deverá ser libertado nos próximos dias em troca de egípcios presos em Israel.

Autoridades israelenses não quiseram comentar o assunto, mas há indício de que 80 egípcios, presos na fronteira israelense por tráfico de drogas e outras acusações, serão liberados em troca Ilan Grapel, de 27 anos.

Formado pela John Hopkins University, estudante de árabe e ex-paraquedista do Exército israelense, ele ficou ferido na guerra do Líbano em 2006. Foi para o Cairo em maio trabalhar para uma instituição de ajuda a refugiados, segundo disseram a sua família e o deputado democrata Gary Ackerman, que acompanha a negociação. Ele esteve várias vezes na Praça Tahrir e nunca fez segredo da cidadania israelense. Na sua página no Facebook, postou fotos usando uniforme militar israelense.

Ackerman disse que a decisão de colocar no Facebook fotos em uniforme israelense foi um comportamento inocente de um jovem de 20 anos. "Ele trabalhou para mim como estagiário no verão de 2002. É um jovem idealista e interessado na coexistência. Não é nenhum espião", afirmou o deputado.

Quanto às fotos no Facebook, o deputado acrescentou que "não é uma coisa que um membro do Mossad faria". Quando Ilan Grapel foi preso, a agência egípcia de notícias informou que ele esteve na Praça Tahrir desde janeiro "incitando à sedição".