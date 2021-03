Nova York chega a um acordo para legalizar a maconha recreativa no Estado

The New York Times , O Estado de S.Paulo

NOVA YORK - As autoridades de Nova York finalizaram um acordo nesta quinta-feira, 25, para legalizar a maconha recreativa no Estado, abrindo caminho para uma indústria potencial de US$ 4,2 bilhões que poderia criar dezenas de milhares de empregos e se tornar um dos maiores mercados do país.

Após várias tentativas fracassadas, legisladores em Albany, capital do Estado, chegaram a um acordo com o governador Andrew Cuomo para legalizar a maconha para adultos acima de 21 anos. Segundo o jornal The New York Times, as autoridades locais esperam que a medida ajude a acabar com anos de policiamento racialmente desproporcional que levou negros e hispânicos presos por pequenas posses de maconha com muito mais frequência do que pessoas brancas.

O acordo permitiria o delivery da cannabis e seu consumo em locais semelhantes a clubes, onde seria vetado o consumo de álcool, de acordo com detalhes obtidos pelo The New York Times. Também permitiria que uma pessoa cultivasse até seis pés de maconha em casa, dentro ou fora da residência, para uso pessoal.

Se aprovada a medida, as primeiras vendas da maconha legal provavelmente ocorrerão em mais de um ano: as autoridades devem primeiro enfrentar a difícil tarefa de redigir as regras complexas que controlarão um mercado altamente regulamentado, desde a regulamentação de atacadistas até a distribuição do cultivo e licenças de varejo, a criação de novos impostos e um conselho de controle de cinco membros que supervisionaria o setor.

O acordo foi feito com um foco intenso em fazer reparações nas comunidades afetadas pela guerra contra as drogas de décadas. Milhões de dólares em receitas fiscais das vendas de cannabis seriam reinvestidos em comunidades minoritárias a cada ano, e uma parte considerável das licenças de negócios seria reservada para proprietários de empresas minoritárias.

"Uma porcentagem da receita arrecadada será investida nas comunidades de onde vêm e ainda vivem as pessoas que sofreram encarceramento em massa", disse a deputada Crystal D. Peoples-Stokes, democrata que liderou o esforço de legalização por anos. "Para mim, isso é muito mais do que aumentar a receita: é investir na vida das pessoas que foram prejudicadas."

O gabinete do governador havia estimado anteriormente que legalizar a maconha poderia gerar cerca de US$ 350 milhões em receita tributária anual, uma vez que o programa fosse totalmente implementado, o que poderia levar anos.

Os democratas começaram o ano cautelosamente otimistas de que chegariam a um acordo. Nova Jersey havia legalizado a droga recentemente, pressionando Nova York a fazer o mesmo, e o Estado precisava urgentemente de novas receitas fiscais depois que a pandemia dizimou os cofres estaduais.

Para os legisladores democratas, era uma questão de reduzir as diferenças entre seu projeto de lei sobre a maconha e a proposta do governador, que ele revelou no início deste ano.

Mas as negociações foram colocadas em questão quando várias mulheres começaram a acusar Cuomo de assédio sexual no fim de fevereiro. As acusações, junto com o escrutínio sobre como ele lidou com asilos durante a pandemia, tomou seu governo em um escândalo e deixou seu futuro político em risco.

A proposta sobre a maconha estava sendo negociada inicialmente como parte do orçamento do Estado, que vence em 1º de abril, mas os legisladores disseram que seria acelerado para ser votado como uma peça legislativa autônoma.

Cuomo normalmente exerce influência descomunal durante as negociações orçamentárias, mas à medida que seus escândalos aumentaram e muitos membros de seu partido começaram a pedir sua renúncia, a estatura do governador diminuiu.

Os legisladores democratas de repente tiveram uma nova influência. Eles aproveitaram a oportunidade para pressionar por suas demandas e negociar um acordo que espelhava mais de perto sua legislação existente, a Lei de Regulamentação e Tributação da Maconha, ou MRTA, uma proposta anunciada por uma coalizão de ativistas estaduais.

Alguns lobistas e legisladores veteranos, há muito acostumados às táticas de negociação de braço forte de Cuomo, disseram que ficaram surpresos com a torrente de concessões que o governador estava disposto a fazer para chegar a um acordo.

O governador havia insistido anteriormente que o Poder Executivo retinha a maior parte do controle sobre a receita tributária, enquanto os legisladores insistiam em alocar uma grande parte dos rendimentos para comunidades com altas taxas de repressão à maconha.

Sob o acordo atual, os legisladores pareciam ter realizado seu desejo: 40% das receitas fiscais seriam reinvestidos em comunidades desproporcionalmente afetadas pela guerra às drogas; 40% seriam direcionados para a educação pública; e os 20% restantes seriam destinados ao tratamento, prevenção e educação contra drogas.

A venda de maconha no varejo estaria sujeita a um imposto estadual de 9% e um imposto local de 4%.

O acordo também inclui "programas de equidade" que forneceriam empréstimos, subsídios e programas de incubação para pequenos agricultores e pessoas de comunidades desproporcionalmente afetadas que desejam entrar no setor.

Um dos objetivos da legislação é que metade das licenças de negócios do programa cheguem aos chamados candidatos a ações, que podem incluir veteranos deficientes, empresas pertencentes a minorias e mulheres e pessoas que têm parentes condenados por consumo de maconha.

A proposta também eliminaria as penalidades para o porte de menos de 85 gramas de cannabis e permitiria a eliminação automática de registros para pessoas condenadas por atividades ilegais que não são mais criminalizadas.

A legislação buscará melhorar o programa existente de maconha medicinal do Estado, que por anos foi criticado como muito restritivo. Ela prevê expandir significativamente a lista de condições médicas cobertas, bem como permitir aos pacientes fumar ou vaporizar maconha medicinal e receber um suprimento de 60 dias da droga, dobrando o limite atual de 30 dias. As empresas de maconha medicinal também teriam permissão para entrar no mercado de recreação.

Os pacientes poderiam cultivar maconha medicinal em casa seis meses após a promulgação do projeto. Os interessados em cultivar maconha recreativa em casa teriam de esperar mais 18 meses após a abertura do primeiro dispensário de uso adulto, para dar tempo ao mercado regulado de se desenvolver.

Membros da equipe do Legislativo estadual se reuniram na noite de terça-feira e o dia todo na quarta-feira enquanto lutavam para chegar a um consenso.

Entre os pontos de impasse finais estavam questões de segurança relacionadas a um potencial aumento do risco de direção se a droga fosse legalizada e como as leis de trânsito do Estado resolveriam essas preocupações. Muitos republicanos, que são minoria no Legislativo, se opõem à legalização, assim como alguns médicos, grupos de aplicação da lei e a associação de pais e professores do Estado.