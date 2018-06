Nova York permitirá maconha para fins medicinais

NOVA YORK - O governador do Estado americano de Nova York, Andrew Cuomo, anunciará nesta semana uma mudança das normas para permitir a venda limitada de maconha para uso medicinal, informou ontem o jornal The New York Times em sua página na internet.

Cuomo, que tem rejeitado qualquer tipo de regulamentação do consumo da droga, fará com que Nova York se some à crescente tendência nos EUA a favor do uso médico da droga no país, onde 21 Estados e o Distrito de Columbia já o permitem. O anúncio de Cuomo chegará, além disso, dias depois de o Estado do Colorado ter iniciado, no dia 1.º, venda legal e limitada de maconha para uso recreativo.

O plano do governador é mais limitado que os de outras regiões dos EUA, segundo o New York Times, pois prevê permitir que apenas 20 hospitais de todo o Estado receitem maconha para pacientes que sofram com doenças como câncer e glaucoma, segundo critérios que estabelecerá o Departamento de Saúde estadual.

O jornal lembrou que Cuomo pretende disputar reeleição em novembro, ressaltando que o uso médico da maconha tem o apoio de uma grande maioria da população do Estado de Nova York - 82%, segundo uma pesquisa divulgada em maio. Cuomo já apoiou outras medidas sociais populares no Estado, como o casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2011. Em 2013, após o massacre na escola de Newtown (Connecticut), ele apoiou um projeto para proibir a venda de armas de assalto e carregadores de alta capacidade.

A flexibilização das leis sobre o uso de maconha provoca um intenso debate nos EUA - 658.231 pessoas foram detidas em 2012 por posse da droga, de acordo com dados oficiais totalizados pela Drug Policy Alliance, ONG que procura modificar as leis sobre drogas no país.