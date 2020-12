Nova York reabre escolas primárias em meio a um aumento no número de casos de coronavírus

A cidade de Nova York reabriu algumas de suas escolas públicas nesta segunda-feira, 7, em meio a um surto de coronavírus que piora. A decisão reflete a mudança no pensamento da saúde pública em torno da importância de manter as escolas funcionando, especialmente para jovens estudantes, e a experiência de mais de dois meses de aulas presenciais no sistema escolar da cidade, o maior do país.

Escolas em todo o país tiveram que tomar a difícil decisão de quando fechar e quais métricas seguir, com algumas permanecendo abertas em meio a taxas locais de positividade entre adolescentes e outras com limites baixos de um dígito.

Dos 75 maiores distritos de escolas públicas do país, 18 voltaram ao ensino remoto no mês passado, de acordo com dados compilados pelo Conselho das Escolas da Grande Cidade e relatados no The Wall Street Journal. Na Califórnia, muitos dos maiores distritos escolares já estavam fechados antes que novas restrições entrassem em vigor no domingo em três regiões do Estado.

As novas restrições incluem pedidos para ficar em casa, mas não exigem que as escolas que foram reabertas fechem novamente. Na última semana, a Califórnia relatou mais de 150 mil novos casos, um recorde para todos os Estados.

As decisões de fechar escolas têm sido tomadas em nível local e de maneira inconsistente. Algumas escolas “pausaram” por curtos períodos de tempo - como foi o caso em dezenas de distritos centrais do Texas e Delaware. Outros optaram pelo aprendizado combinado com alguns dias na escola e alguns dias remotos.

Muitos passaram por períodos de fechamento, abertura e fechamento. Todas as soluções parecem estar levando ao esgotamento, instabilidade e turbulência. Estudantes, pais e professores da cidade de Nova York passaram de um fechamento total antes do Dia de Ação de Graças a uma reabertura parcial menos de três semanas depois.

O prefeito Bill de Blasio se comprometeu a manter as escolas abertas e começou com escolas primárias e para alunos com deficiências graves (cerca de 190 mil crianças nas séries e escolas que a cidade está reabrindo esta semana seriam elegíveis).

Três dos maiores distritos do país - Birmingham, Alabama, Tulsa, Oklahoma, e Wichita, Kansas - tomaram a decisão oposta e fecharam na semana passada. Em Birmingham, o superintendente disse que a pandemia estava "impactando drasticamente nossa comunidade e nossas escolas". Em Tulsa, dois funcionários de uma escola pública morreram após um teste positivo para o vírus. E várias das escolas públicas de Wichita tinham tantos funcionários em quarentena que mal podiam cobrir as vagas quando o distrito decidiu fechar.

Caminho diferente do resto do mundo

Os Estados Unidos divergem de outros paísesno fechamento de escolas, mas deixando abertos restaurantes e bares. Muitos pais têm criticado essa situação, dizendo que os riscos de infecção são maiores em restaurantes e bares. Em toda a Europa e Ásia, os alunos, especialmente os muito jovens, em grande parte continuaram a ir à escola, enquanto outras partes da vida diária foram restritas.

Embora a decisão de Bill de Blasio tenha sido aplaudida por muitos pais, não há garantia de que o caos diminuirá conforme inverno se aproxima no hemisfério norte. As regras da cidade de Nova York para lidar com casos positivos garantem o fechamento frequente e repentino de salas de aula individuais e edifícios escolares.

E ainda não está claro se a cidade será capaz de reabrir suas escolas de ensino fundamental e médio em breve. Uma coisa que pode atrapalhar os esforços da cidade é uma segunda onda desenfreada em Nova York.

A taxa de positividade do teste aumentou desde que a cidade fechou as escolas e a taxa média móvel de sete dias ultrapassou 5% na semana passada. As hospitalizações aumentaram rapidamente./New York Times