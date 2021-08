Nova York vai exigir prova de vacinação para atividades cotidianas

Emma G. Fitzsimmons, The New York Times, O Estado de S.Paulo

A cidade de Nova York se tornará a primeira cidade dos Estados Unidos a exigir certificados de vacinação para trabalhadores e clientes de uma variedade de atividades - restaurantes fechados, academias e eventos - para pressionar as pessoas a se vacinarem, anunciou o prefeito Bill de Blasio na manhã de terça-feira, 3.

O programa, semelhante ao estabelecido na França e na Itália no mês passado, começará no final deste mês e, após um período de transição, será inteiramente aplicado em meados de setembro, quando as escolas deverão reabrir e mais trabalhadores poderão retornar aos escritórios em Manhattan.

O prefeito tem aumentado a pressão para vacinar mais nova-iorquinos para reduzir uma terceira onda de casos de coronavírus. Ele está exigindo que os funcionários da cidade sejam vacinados ou façam exames semanais e ofereceu um incentivo de US$ 100 (o equivalente a R$ 500) para o público.

Cerca de 66% dos adultos na cidade estão totalmente vacinados, de acordo com dados oficiais, embora algumas áreas da cidade tenham taxas mais baixas.

De Blasio ficou relutante em reimpor o uso obrigatório de máscara em ambientes internos como já ocorria em algumas outras grandes áreas urbanas, incluindo o condado de Los Angeles, San Francisco e Washington. Ele encorajou os nova-iorquinos a usarem máscaras em ambientes fechados na segunda-feira e recebeu críticas por não exigi-las.

Como parte do novo programa, a cidade de Nova York criará um passe de saúde chamado "Key to NYC Pass" para fornecer o certificado de vacinação necessária para trabalhadores e clientes em restaurantes fechados, academias, entretenimento e apresentações.

Na França, as pessoas em breve terão que mostrar um passe de saúde - comprovando a vacinação ou um teste negativo recente - para visitar bares fechados, restaurantes e academias. Já foi implantado em parques de diversões, teatros e locais que recebem mais de 50 pessoas. Na cidade de Nova York, será necessário comprovar a vacinação e não haverá opção de teste.

As restrições na França levaram milhões de pessoas a agendar vacinas e também geraram uma série de protestos entre pessoas que disseram que isso infringia suas liberdades pessoais.

De Blasio disse que quer encorajar os nova-iorquinos a se vacinarem se quiserem aproveitar a vida na cidade.

"Achamos muito importante deixar claro que, se você for vacinado, poderá se beneficiar de todas as formas", disse de Blasio na segunda-feira em entrevista ao NY1. "Você consegue viver uma vida melhor. Além da saúde em geral, você participa de muitas, muitas coisas. E se você não for vacinado, haverá cada vez menos coisas que você será capaz de fazer."

Os nova-iorquinos poderão continuar a jantar ao ar livre sem apresentar comprovante de vacinação. Para entrar em locais fechados, eles devem usar o novo aplicativo digital da cidade, o aplicativo do Estado ou um cartão de papel para mostrar o comprovante de vacinação.