Nova Zelândia anuncia eleições para 20 de setembro

As pesquisas de opinião indicam que o Partido Nacional, de Key, permanece como o mais popular, tornando o partido o favorito para ganhar um terceiro mandato. No entanto, o sistema proporcional faz com que os partidos normalmente realizem parcerias para formar uma maioria. Nesse contexto, um grupo de partidos liberais espera angariar votos suficientes para superar o partido de Key.

A economia da Nova Zelândia cresceu significativamente nos últimos seis meses, à medida que o país se recupera da crise econômica global. Fonte: Associated Press.