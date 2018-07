Nova Zelândia espera mais vazamentos do navio Rena A Nova Zelândia advertiu nesta segunda-feira que mais petróleo pode vazar do navio Rena, que está preso ao largo da costa neozelandesa desde o dia 5, após chocar-se contra um arrecife. Segundo o governo, isso poderá ocorrer em virtude do mau tempo que ameaça interromper a drenagem de combustível dos tanques do navio atingido. Equipes de salvamento bombearam 20 toneladas de combustível do navio durante a noite, mas cerca de 1.300 toneladas permanecem na embarcação. As autoridades neozelandesas disseram que a operação é muito delicada e que envolve riscos. Quando acidentou-se, o Rena carregava cerca de 1.700 toneladas de combustível.