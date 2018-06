Nova Zelândia planeja venda de 20% da Air New Zealand O governo da Nova Zelândia informou neste domingo que planeja vender 20% da sua participação na Air New Zealand Ltd. A venda reflete um plano de privatização que tem por objetivo angariar mais de 5 bilhões de dólares da Nova Zelândia (US$ 4,2 bilhões) para ajudar o país a voltar ao superávit de orçamento até junho de 2015. A participação do governo na companhia aérea vai cair para 53%.