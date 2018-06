Nova Zelândia: Vulcão entra em erupção na Ilha Branca

A agência governamental que monitora a atividade sísmica emitiu um alerta vulcânico de nível 2, indicando menor atividade contínua do vulcão.

A Nova Zelândia faz parte do Anel de fogo do Pacífico, um arco de vulcões que rodeia o Oceano Pacífico e torna a região mais propensa a abalos sísmicos. Dois terremotos de magnitude 6.5 atingiram a capital do país, Wellington, no mês passado, e um terremoto grave no sul da cidade de Christchurch matou 185 em 2011. Fonte: Dow Jones Newswires.