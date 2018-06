Novas avalanches interrompem trabalho de buscas por vítimas no Nepal

KATMANDU- Novas avalanches no norte do Nepal interromperam os trabalhos de buscas por corpos após o terremoto de 25 de abril. As condições climáticas também se deterioraram, com chuvas e neblina, tornando as buscas perigosas para as equipes de resgate. Até agora já foram contabilizados mais de 8 mil mortos e 16 mil feridos em função do terremoto.

Na vila de Langtang Valley, onde ocorreram as novas avalanches neste sábado, 120 corpos já foram encontrados, sendo nove de estrangeiros. O local fica no meio de uma tradicional rota de alpinismo. Não está claro quantas vítimas ainda podem estar sob os escombros, após o vilarejo ter sido enterrado por um deslizamento de terra causado pelo terremoto.

O tremor, de magnitude 7,8, deixou centenas de milhares de desabrigados, que ainda estão em tendas de acampamento espalhadas por praças e outros espaços públicos em todo o país. Autoridades da Organização das Nações Unidas (ONU) dizem que a resposta internacional à catástrofe tem sido lenta. A situação pode piorar ainda mais no próximo mês, quando começa a temporada das chuvas de monções. Fonte: Associated Press.