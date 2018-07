Novas inundações deixam 94 mortos e 78 desaparecidos na China

PEQUIM - As inundações que atingiram o centro da China já causaram 94 mortes e deixaram 78 pessoas desaparecidas, segundo dados do Ministério de Assuntos Civis.

De acordo com o escritório do Ministério, mais de 3 milhões de pessoas foram afetadas pelas inundações e chuvas torrenciais, que atingiram 13 divisões administrativas da China, especialmente na bacia do rio Yangtzé, a mesma onde nos primeiros cinco meses do ano muitos lagos e rios secaram.

Uma das províncias mais afetadas pelas inundações é a de Zhejiang, na costa leste da China e a zona mais próspera do país, onde o rio Qiantang, principal da província, atingiu seu nível máximo em 50 anos.

Informações da agência oficial "Xinhua" assinalaram que mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas só nessa província, enquanto mil empresas da zona foram obrigadas a parar suas operações.

Em outras regiões da bacia do Yangtzé, 500 mil pessoas tiveram que deixar suas residências em consequência das chuvas torrenciais e dos risco de enchentes.

No mesmo período do ano passado, tais fenômenos causaram mais de 4,3 mil mortes, na temporada mais catastrófica dos últimos 12 anos.