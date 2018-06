Novas regras levam cubanos à euforia, conta opositora em blog

As novas regras sobre viagens, seguros, importação de bens, remessas e telecomunicações que os Estados Unidos puseram em vigor a partir desta sexta-feira levou os cubanos na ilha à euforia. De acordo com a ativista e jornalista cubana Yoani Sanchéz, em seu blog, ainda que o noticiário oficial da tarde só tenha mencionado o assunto no final da edição, nas ruas não se falava em outra coisa.

Para a jornalista independente Lilianne Ruíz, "o novo fluxo de pessoas que virão, juntamente ao aumento das remessas, significa um retorno do país à normalidade". "O governo cubano ficará debilitado. O único que permanece é a repressão e as restrições", disse a Yoani. "Isso fará com que as pessoas identifiquem melhor a origem de nossas dificuldades".

Além da flexibilização em relação a viagens, o pacote de medidas anunciado na quinta-feira, 15, pelo governo americano inclui autorização para estabelecer "instalações de telecomunicações dentro de Cuba, assim como instalações que conectem terceiros países com Cuba. De acordo com Yoani, a melhoria de serviços de internet e o barateamento da telefonia móvel são demandas que ganharam força no último ano, especialmente entre os mais jovens da ilha.

É o caso de Yantiel García, que na quinta-feira, 15, conversou com Yoani na frente de um Telepinto da Empresas de Telecomunicações de Cuba (ETECSA), em Piñar del Río. Ele estava animado com a possibilidade de seu irmão radicado em Jacksonville, na Flórida, poder ajudá-lo para obter melhor conexão na web. "Se os cartões telefônicos móveis americanos puderem ser usados aqui, meu irmão vai me pagar um pacote com dados para que eu navegue sem restrições".

Funcionários da ETECSA acreditam que com a chegada de mais turistas americanos à ilha, o governo cubano terá de encontrar uma solução para dar-lhes conexão de qualidade durante o tempo em que permanecerem na ilha.

Ajuda. As famílias que recebem remessas também serão beneficiadas com o aumento do limite de dinheiro que pode ser enviado a cada trimestre. Se antes eram US$ 500 a cada três meses, agora são US$ 2.000 para os parentes na ilha.

A partir desta sexta-feira, 16, empresas aéreas também não precisarão de autorização prévia para voar a Cuba. Na tarde após o anúncio da flexibilização das novas regras, escreveu a jornalista de oposição em seu site, a notícia nos terminais 2 e 3 do Aeroporto Internacional José Martí "corria como pólvora".

Em meio à expectativa por mudanças, alguns ali viam com certo receio as novas medidas. "Parece positivo que os americanos possam viajar a Cuba, que se amplie o contato entre os países, mas não sei como isso pode ajudar a empoderar os cubanos enquanto existir todos esse controle por parte do governo", disse a ativista Miriam Celaya. "Essas medidas empoderam os americanos".