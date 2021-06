Nove crianças morrem em engavetamento causado por tempestade nos EUA

ATLANTA, EUA - Um engavetamento provocado pela tempestade Claudette matou dez pessoas, incluindo nove crianças, no sábado, 19, em uma rodovia em Greenville, a 55 quilômetros de Montgomery, capital do Estado do Alabama.

Segundo autoridades locais, pelo menos 15 veículos se envolveram no acidente, que pode ter sido causado pelas fortes chuvas, que obrigaram motoristas a dirigir com baixa visibilidade.

Entre os mortos havia um pai e uma filha, que estavam em uma SUV, e oito passageiros de uma van que transportava crianças de um abrigo para meninas administrado pelo condado, informou a mídia local. “Este foi provavelmente o acidente mais horrível da história do condado de Butler”, disse o xerife Danny Bond ao site al.com.

Tropical Storm Claudette at Navarre Beach pic.twitter.com/93K3GckNcB — Navarre Beach (@BeachNavarre) June 19, 2021

Ele afirmou que ao menos dois dos veículos envolvidos no engarrafamento eram caminhões de 18 rodas e pelo menos cinco pessoas ficaram feridas – Bond não soube informar a gravidade dos casos. Dois veículos pegaram fogo após a batida.

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB, na sigla em inglês) informou que enviou 10 investigadores para a área ontem para apurar as causas do acidente. / AP e AFP