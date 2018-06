Nove estrangeiros estão desaparecidos na Líbia após ataque a campo de petróleo

Um porta-voz do ministério de Relações Exteriores da Áustria informou que o ataque no campo de Ghani deixou um australiano, um tcheco e outros sete cidadãos não-europeus desaparecidos. Nenhuma demanda foi feita por nenhum grupo ou indivíduo sobre os desaparecidos depois que times de segurança retomaram controle do campo de petróleo.

O ministério de Relações Exteriores da República Tcheca confirmou que um cidadão do país ficou desaparecido depois do ataque. O ministério disse que está em contato com a família do desaparecido e que está cooperando com a Áustria.

Segundo o ministério tcheco, um oficial deve viajar para a Líbia assim que possível. Já oficiais da Áustria disseram que o ministro de Relações Exteriores Sebastian Kurz estava em conferência com altos oficiais de Defesa e do Interior, assim como com a embaixada da Áustria na Tunísia. Fonte: Associated Press.