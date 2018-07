Nove milhões de africanos precisam de ajuda por seca

A maior parte da população afetada encontra-se no Quênia e na Etiópia, disse a porta-voz durante entrevista coletiva concedida em Genebra. Cada um desses países tem mais de 3 milhões de pessoas precisando de ajuda humanitária no momento. Na Somália, prosseguiu ela, 2,6 milhões de pessoas precisam de assistência. No Djibuti, a população afetada alcança 117 mil.

Em algumas áreas, afirmou Elisabeth Byrs, a taxa de crianças desnutridas chega a 15%, o que é considerado um nível emergencial pela ONU. No decorrer das últimas semanas, a escassez de alimentos provocou um aumento no número de pessoas que deixaram a Somália com destino ao Quênia em busca de ajuda. As informações são da Associated Press.