Nove pessoas foram mortas em conflitos na Turquia

Três policiais da força especial e três militantes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) foram mortos em uma emboscada de rebeldes em uma estrada na província de Hakkari, no final da noite de ontem, segundo informaram as forças de segurança.

Três guardas de vila foram mortos e três ficaram feridos em um combate separado durante a noite, quanto membros do PKK atacaram o posto militar na província de Bitlis, informou uma autoridade do governo.

Os guardas faziam parte das unidades de milícia normalmente formadas pela etnia curda armados pelo Estado turco para fornecer suporte ao combate ao PKK, considerada organização terrorista pela Turquia e seus aliados.

Cerca de 45 mil pessoas já foram mortas desde que o PKK pegou em armas pela autonomia da maioria curda no sudoeste da Turquia em 1984. As informações são da Associated Press.