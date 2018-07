Nove pessoas morrem em colisão de barcos na Rússia Um navio de passeio superlotado colidiu com uma lancha e afundou no Rio Moscou, na manhã de hoje, matando nove pessoas, segundo autoridades russas citadas em reportagem do Wall Street Journal. A principal agência de investigação do país afirmou que o barco estava carregando 16 pessoas, quatro a mais do que sua capacidade máxima. O proprietário e capitão da embarcação, que morreu no acidente, já descumpriu as regras de segurança três vezes no passado, conforme a agência.