Nove pessoas morrem em explosão no Afeganistão Nove pessoas morreram e duas ficaram feridas após um atentado a bomba no Afeganistão, na província de Herat, conforme informou o porta-voz do governo provincial, Samih Wafa. Segundo ele, o ataque ocorreu em uma estrada do distrito de Shindand, por volta da meia-noite desta terça-feira.