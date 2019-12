Nove pessoas morrem e três ficam feridas em queda de avião nos Estados Unidos

Autoridades dos Estados Unidos disseram que nove pessoas morreram no útlimo sábado, 30, em decorrência da queda de um avião monomotor na cidade de Chamberlain, no estado da Dakota do Sul. De acordo com informações da imprensa local, outras três estão feridas. Segundo Theresa Maule Rossow, promotora do condado de Brule, duas crianças e o piloto da aeronave estão entre os mortos.

A queda aconteceu poucos minutos após a decolagem, disse a Administração Federal de Aviação (em inglês, Federal Aviation Administration). O monomotor, um modelo Pilatus PC-12, tinha doze passageiros a bordo (contando com a tripulação), quando caiu por volta das 12h30 do fuso horário local. Ele estava programado para aterrissar em Idaho Falls, cidade localizada no estado de Idaho. Por volta dessa hora, a região estava em alerta para o risco de uma forte tempestade de neve. O resgate das vítimas, por exemplo, foi realizado sob condições climáticas extremas.

Informações como nome e idade das vítimas ou o estado de saúde dos sobreviventes ainda não foram divulgadas pelas autoridades. A causa da queda também não determinada. Em entrevista para a AP, Peter Knudson disse que o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (em inglês, National Transportation Safety Board - NTSB), vai investigar de perto o acidente assim que possível, pois o mau tempo no local da queda está impedindo que as equipes de inteligência consigam acessar a região.

O acidente aconteceu durante o feriado de Ação de Graças, que neste ano, tem inúmeros estados em alerta para o risco de tempestade de neve. Voos já foram adiados ou cancelados e para algumas regiões montanhosas, como Utah, Arizona e Colorado, está prevista a queda de mais de 30 centímetros de neve. Serviços de segurança de quase todo o país têm orientado os moradores a ficaram em suas casas e a não viajar durante esse período./ AP e AFP