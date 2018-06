Nove soldados da ONU são mortos em ataque a comboio no Mali

Os soldados da força de paz, que eram do Níger, foram atacados por atiradores não-identificados fortemente armados em motocicletas entre as cidades de Menaka e Ansongo, no nordeste do Mali, disse Olivier Salgado à Reuters.

“Estou horrorizado com este ato covarde de terrorismo... mais uma vez vidas se perderam hoje em nome da paz no Mali”, declarou Arnauld Akodjenou, vice-chefe da missão da ONU, conhecida como Minusma, em um comunicado.

As forças de paz da ONU foram mobilizadas no norte do Mali em um esforço para proteger a vasta zona desértica, ocupada por uma mescla de militantes islâmicos ligados à Al Qaeda em 2012 até os insurgentes serem expulsos por forças da França no ano passado.

A presença de tropas internacionais permitiu à nação africana realizar eleições no meio do ano, mas desde então a França redirecionou parte de suas forças para outras localidades, e houve um aumento nos ataques de islâmicos nos últimos meses.

(Por Adama Diarra em Bamako; reportagem adicional de David Lewis em Dacar)