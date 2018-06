Nove turcos são presos após explosão de carros-bomba Nove cidadãos turcos suspeitos de terem ligações com a agência de inteligência Síria foram detidos neste domingo, 12, após a explosão de dois carros bomba em Reyhanli, sul da Turquia, no sábado. Os bombardeios deixaram 46 mortos e foi o maior atentado na fronteira com a Síria desde o início da guerra civil síria.