Novela do Brexit ainda não acabou

Não foi o fim da novela do Brexit, apenas o início de uma nova fase. O acordo de divórcio firmado pelo premiê Boris Johnson com a União Europeia (UE) desperta questões que o Parlamento britânico também será obrigado a definir, entre elas tornar lei as regras estipuladas no texto. A batalha de ontem permite antever novos embates.

Foi, antes de tudo, uma sessão movida pela emoção. Parlamentares votaram com o fígado, não com o cérebro, mais interessados em acabar logo com a indefinição que exaspera o Reino Unido há três anos e meio do que em avaliar o impacto concreto do que estava em pauta. A decisão cobrará seu preço nos próximos dias, semanas, meses e anos.

Ninguém pôde examinar as evidências sobre o que decidia, pois o governo não forneceu números nem análises. No máximo, os parlamentares tiveram de se contentar com os números oficiais de novembro passado. De acordo com eles, um acordo similar, mesmo que resultasse rapidamente num tratado de livre-comércio com a UE, acarretaria um crescimento 6,7 pontos inferior até 2034 (perda de 130 bilhões de libras, ou 2.250 de libras ao ano para cada britânico). Em comparação, o divórcio sem acordo custaria 9,3 pontos. O acordo fechado por May, 2,1.

Outra avaliação mais recente, do centro de pesquisas The UK in a Changing Europe, estimou um crescimento entre 5,8 e 7 pontos menor dez anos depois da entrada em vigor de um novo acordo comercial com a UE - se e quando acordo houver -, dependendo ainda do nível de restrição à imigração. No cenário sem acordo, a redução seria de 8,7 pontos. Com o acordo de May, de 5,5. Sem Brexit? Zero.

Economia

Tarifas custarão até 1% do PIB dos EUA em 2020

Ao longo de 2020, as tarifas e a política comercial de Donald Trump custarão para cada domicílio americano entre US$ 500 e US$ 1.700, segundo a economista Kadee Russ, da Universidade da Califórnia. Estudos do Escritório de Orçamento do Congresso e do Federal Reserve avaliam o impacto da incerteza política no PIB americano, respectivamente, em 0,3 e 1 ponto porcentual.

Previsões

Fabulações do guru anti-China de Trump

Tessa Morris-Suzuki, professora emérita na Universidade Nacional da Austrália, confirmou que Peter Navarro, o guru protecionista de Trump, criou um personagem a quem atribui citações falsas em ao menos seis livros. Exemplos: “só chineses transformam um sofá de couro num banho de ácido ou um berço em arma letal” ou “é preciso ser louco para comer comida chinesa”. As frases são creditadas a um certo Ron Vara, investidor fictício cujo nome é anagrama de Navarro. Ao Chronicle of Higher Education, que revelou a descoberta, Navarro reconheceu tratar-se de “pseudônimo usado para opiniões com valor de entretenimento, não fonte de fatos” e comparou Vara às pontas que o cineasta Alfred Hitchcock fazia em seus próprios filmes.

Infiltrada

A democrata preferida da extrema direita

A havaiana Tulsi Gabbard falou pouco no debate democrata da semana passada, mas não passou despercebido seu embate com Pete Buttigieg, único outro ex-soldado no palco. Por pouco, Tulsi não defendeu a política do governo Trump para a Síria. Isolacionista, defensora do ditador Bashar Assad (com quem se encontrou em 2017) e crítica de Israel, ela virou uma espécie de mascote em sites antissemitas e fóruns da extrema-direita, onde foi apelidada “Mommy”. Trump, em 2016, era chamado “Daddy”.

Online

Site apartidário mantém página conservadora

A empresa dona do RealClearPolitics, site apartidário que reúne pesquisas eleitorais e análises políticas, mantém desde 2014 uma página no Facebook dedicada à defesa de Trump, onde proliferam memes contra muçulmanos, revelou o Daily Beast. Com 800 mil seguidores, é o segundo conteúdo partidário associado a John McIntyre, fundador do RealClearMedia. “A página foi criada como parte de um esforço de entender o fluxo de tráfico das redes sociais para sites políticos”, diz um executivo da empresa.