Novo ataque israelense mata pelo menos 16 em Gaza

Esses ataques aconteceram após a intensificação da violência no território costeiro palestino, onde tanto Israel quanto o Hamas vem intensificando os ataques após mais de três semanas de combates que já deixaram mais de 1.300 palestinos e mais de 50 israelenses mortos.

O funcionário da área de saúde de Gaza Ashraf al-Kidra e testemunhas disseram que a área comercial estava cheia porque os moradores, muitos dos quais haviam se abrigado na região por causa de confrontos em outras áreas, pensavam que havia um cessar-fogo em vigor. O Crescente Vermelho palestino confirmou o número de mortos.

O Exército israelense não havia feito comentários sobre o ataque a área comercial e disse estar investigando as informações.

Mais cedo nesta quarta-feira, Israel havia anunciado uma "janela humanitária" de quatro horas em partes de Gaza a partir de 15h (horário local, 9h em Brasília), mas disse que não interromperia os ataques em outras áreas, dentre elas Shijaiyah, onde o ataque aconteceu. O porta-voz do Hamas, Sami Abu Zuhri, declarou porém que a medida israelense não tinha qualquer "valor" porque exclui áreas fronteiriças de onde o grupo quer retirar feridos. Militantes do grupo dispararam 27 foguetes contra Israel após o horário de início do cessar-fogo.

Testemunhas disseram que o ataque aéreo atingiu um depósito em Shijaiyah, provocando um incêndio que resultou numa grande nuvem de fumaça. Bombeiros e veículos médicos foram enviados para o local, segundo um fotógrafo da Associated Press.

Testemunhas disseram que um segundo ataque atingiu uma área a cerca de 500 metros do primeiro local, matando imediatamente 16 pessoas, dentre elas o fotógrafo palestino Rami Rayan, que usava um colete que o identificava como integrante da imprensa no momento do ataque.

"As pessoas estavam nas ruas e no mercado, a maioria mulheres e crianças. De repente, mais de 10 bombas caíram na área do mercado na região de Turkman e perto do posto de gasolina", disse Salim Qadoum, de 26 anos, que testemunhou o ataque.

"A área agora está como um banho de sangue. Todos estão mortos ou feridos. As pessoas perderam membros e gritam por ajuda. É um massacre. Eu vomitei quando vi o que aconteceu."

Ataques aéreos e bombardeios israelenses mataram mais de 108 palestinos em todo o território costeiro durante esta quarta-feira. Fonte: Associated Press.