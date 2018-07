Novo ataque no sul do Iraque mata 30 pessoas Uma bomba colocada à margem de uma via matou 30 pessoas nas proximidades da cidade de Nasiriyah, sul do Iraque, nesta quinta-feira, informa o site oficial da província. O ataque também deixou 72 feridos e teve como alvo peregrinos xiitas que caminhavam para a cidade sagrada de Kerbala.